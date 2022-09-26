Romanya - Bosna Hersek maçı ne zaman, hangi kanalda? Romanya - Bosna Hersek maçı saat kaçta? Romanya - Bosna Hersek maçı şifresiz mi, HD canlı izleme

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ROMANYA - BOSNA HERSEK MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Romanya - Bosna Hersek arasında Stadionul Rapid - Giulesti stadyumunda oynanacak mücadele 26 Eylül Pazartesi günü S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

ROMANYA - BOSNA HERSEK MAÇI SAAT KAÇTA?

Romanya - Bosna Hersek arasındaki mücadele 26 Eylül Pazartesi günü saat 21:45'de başlayacak.