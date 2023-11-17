Romantik Türkiye Restoranı Çin'de İlgi Görüyor

Çin'in Hainan eyaletinde bulunan Romantic Turkey adlı Türk restoranı, Türk mutfağının lezzetlerini sunarak yerel müşterilere unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. Restoran sahibi Mehmet Arif Fırat, Türk kültürünü ve Türk mutfağını tanıtmak amacıyla restoranında Türk ambiyansı oluşturduğunu belirtiyor. Fırat, başarılı bir şekilde işlettiği restoranlarının sayısını artırmayı planlıyor.

1. Romantic Turkey adlı Türk restoranında sunulan yemeklerden çeşitli görüntüler

Restoran sahibi Mehmet Arif Fırat, Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde sıcak ve samimi bir ortam ve lezzetli bir menü sunarak, Türk mutfağının keyfini çıkarmak isteyenlerin uğrak yeri haline gelen bir mekan yaratmış. İşini tutkuyla yapan bu girişimci ruh, yerel müşterilerine unutulmaz lezzetler tattırıyor.

"İsmim Mehmet Arif Fırat. Buraya Antalya'dan geldim. Yaklaşık yedi yıldır Çin'in Hainan eyaletinin Haikou kentinde yaşıyorum. Burası bir Türk restoranı. Burada bir Türk ambiyansı oluşturmaya çalıştık. İnsanlar restorana geldiklerinde Türkiye'ye özgü renkleri ve sembolleri buluyor. Gelenlere Türk kültürünü ve Türk mutfağını tanıtmaya çalışıyoruz. Buraya gelerek farklı bir atmosferde farklı yemekler tadıyorlar.

Çin'de 'Seni Romantik Türkiye'ye götüreceğim' diye bir şarkı vardı. Türkiye hakikaten romantik bir ülke. İlk restoranımızı Haikou'da açtık. Sonra bir başka büyük kent olan Sanya'da bir restoran daha açmaya karar verdim. Şu anda iki restoranımız var.

Her şey yolunda giderse Guangzhou, Shanghai ve Beijing gibi büyük kentlerde daha fazla 'Romantic Turkey' restoranı açmayı planlıyorum.

Hükümet, Hainan Serbest Ticaret Bölgesi açmak üzere yeni bir politika kararı aldı. Karar, Hainan'daki iş ortamı ve iş insanları için gerçekten iyi bir fırsat olacak. Bu gerçekten büyük bir proje.

Hainan'da araba sürmeyi seviyorum. Bir yanınızda deniz, diğer yanınızda yemyeşil ağaçlar. Burası gerçekten harika, adeta cennet gibi."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Haikou'dan bildiriyor. (XHTV)