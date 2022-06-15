Faslı futbolcu Roman Saiss Fas'ın Kasablanka kentinden kalkan uçakla saat 23.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na ulaşan 32 yaşındaki stoperi siyah-beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı. Peki, Romain Saiss kimdir? Romain Saiss kaç yaşında, mevkisi ne, hangi kulüplerde oynadı?

ROMAİN SAİSS KİMDİR?

Romain Ghanem Paul Saïss, Süper Lig takımı Beşiktaş J.K. takımında defans veya orta saha pozisyonunda görev yapan Faslı profesyonel bir futbolcudur. ve Fas milli takımının kaptanlığını yapıy

Doğum tarihi: 26 Mart 1990

(32yaşında)

Bourg-de-Péage, Fransa

Boy: 1,88 m

2010–2011 Valence 13 (4)

2011–2013 Clermont 48 (1)

2013–2015 Le Havre 61 (3)

2015–2016 Angers 35 (2)

2016–2022 Wolverhampton Wanderers 176 (13)

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