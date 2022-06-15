Romain Saiss kimdir? Romain Saiss kaç yaşında, mevkisi ne, hangi kulüplerde oynadı? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Romain Saiss kimdir? Romain Saiss kaç yaşında, mevkisi ne, hangi kulüplerde oynadı?

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Romain Saiss kimdir? Romain Saiss kaç yaşında, mevkisi ne, hangi kulüplerde oynadı?

Faslı futbolcu Roman Saiss, Beşiktaş ile transfer görüşmeleri yapmak üzere İstanbul'a geldi. Peki, Romain Saiss kimdir? Romain Saiss kaç yaşında, mevkisi ne, hangi kulüplerde oynadı?

Faslı futbolcu Roman Saiss Fas'ın Kasablanka kentinden kalkan uçakla saat 23.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na ulaşan 32 yaşındaki stoperi siyah-beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı. Peki, Romain Saiss kimdir? Romain Saiss kaç yaşında, mevkisi ne, hangi kulüplerde oynadı?

ROMAİN SAİSS KİMDİR?

Romain Ghanem Paul Saïss, Süper Lig takımı Beşiktaş J.K. takımında defans veya orta saha pozisyonunda görev yapan Faslı profesyonel bir futbolcudur. ve Fas milli takımının kaptanlığını yapıy

Doğum tarihi: 26 Mart 1990

(32yaşında)

Bourg-de-Péage, Fransa

Boy: 1,88 m

2010–2011 Valence 13 (4)

2011–2013 Clermont 48 (1)

2013–2015 Le Havre 61 (3)

2015–2016 Angers 35 (2)

2016–2022 Wolverhampton Wanderers 176 (13)

Haberler.com - Gündem

Kimdir Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title