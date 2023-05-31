Roma - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? Real Sociedad - Roma maçı hangi kanalda, canlı izleme linki var mı?

UEFA Avrupa Ligi'nde kupa heyecanı son hızla devam ederken beklenen maçlardan biri ise Roma - Sevilla maçı oldu. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarından biri olan Roma - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? Roma - Sevilla maçı hangi kanalda, canlı izleme linki var mı? Roma - Sevilla maçı canlı izle!

Roma - Sevilla karşılaşmasına kısa zaman kala futbolseverler arama motorlarında maçın detaylarını araştırdı. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan mücadelenin ne zaman ve hangi kanalda olduğu merak ediliyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Avrupa Ligi maçı olan Roma - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? Roma - Sevilla maçı hangi kanalda, canlı izleme linki var mı? Roma - Sevilla maçı canlı izle!

ROMA - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Roma - Sevilla maçı 31 Mayıs günü saat 22.00'de başlayacak.

ROMA - SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Roma - Sevilla Tv8 kanalında ve Exxen platformunda canlı olarak yayınlanıyor.