Roma - Salzburg ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 23 Şubat UEFA Avrupa Konferans Ligi Roma - Salzburg şifresiz mi?

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 32 rövanş maçları bugün oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Roma - Salzburg maçı oldu. Peki, Roma - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 23 Şubat UEFA Avrupa Konferans Ligi Roma - Salzburg şifresiz mi? Roma - Salzburg maçı hangi kanalda verilecek? Roma - Salzburg şifresiz linki var mı? İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün son 32 rövanş maçları oynanacak. Bugünkü karşılaşmalardan birisi de Roma - Salzburg maçıdır. Peki, Roma - Salzburg maçı ne zaman başlayacak? Roma - Salzburg maçı saat kaçta başlıyor? Roma - Salzburg maç hangi kanalda, ücretsiz mi? Maç TV8'de mi Exxen'de mi? Roma - Salzburg maçı nerede oynanıyor?

ROMA - SALZBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Roma - Salzburg UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı 23 Şubat Perşembe yani bu akşam saat 23:00 'da başlayacak.

ROMA - SALZBURG MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Roma - Salzburg maçını Exxen TV ekranlarından izleyebilirsiniz.

ROMA - SALZBURG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Roma'da, Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.