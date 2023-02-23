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Roma - Salzburg ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 23 Şubat UEFA Avrupa Konferans Ligi Roma - Salzburg şifresiz mi?

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Roma - Salzburg ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 23 Şubat UEFA Avrupa Konferans Ligi Roma - Salzburg şifresiz mi?

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 32 rövanş maçları bugün oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Roma - Salzburg maçı oldu. Peki, Roma - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 23 Şubat UEFA Avrupa Konferans Ligi Roma - Salzburg şifresiz mi? Roma - Salzburg maçı hangi kanalda verilecek? Roma - Salzburg şifresiz linki var mı? İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün son 32 rövanş maçları oynanacak. Bugünkü karşılaşmalardan birisi de Roma - Salzburg maçıdır. Peki, Roma - Salzburg maçı ne zaman başlayacak? Roma - Salzburg maçı saat kaçta başlıyor? Roma - Salzburg maç hangi kanalda, ücretsiz mi? Maç TV8'de mi Exxen'de mi? Roma - Salzburg maçı nerede oynanıyor?

Roma - Salzburg UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı 23 Şubat Perşembe yani bu akşam saat 23:00 'da başlayacak.

Roma - Salzburg maçını Exxen TV ekranlarından izleyebilirsiniz.

Maç, Roma'da, Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

UEFA Avrupa Konferans Ligi Gündem Spor Haberler

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