Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma - Salzburg karşı karşıya gelecek. Merak edilenler arasında ise Roma - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan maç sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Roma - Salzburg hangi kanalda? Roma - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta? Roma - Salzburg maçı nereden izlenir?

Roma - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta? Sorusu merak ediliyor. Roma - Salzburg maçı futbolseverlerin merakla takip ettiği maçlardan bir tanesi. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma - Salzburg karşı karşıya gelecek. Merak edilenler arasında ise Roma - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu oldu. Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan maç sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Roma - Salzburg hangi kanalda? Roma - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta? Roma - Salzburg maçı nereden izlenir?

ROMA- SALZBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Roma - Salzburg maçı 23 Şubat tarihinde saat 23.00'te oynanacak.

ROMA- SALZBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Roma - Salzburg maçı Exxen platformunda canlı olarak yayınlanacak.