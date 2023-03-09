Roma Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Roma Real Sociedad maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde hedeflerine ulaşmak isteyen Roma Real Sociedad takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Roma Real Sociedad maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Roma Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta? Roma maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Roma Real Sociedad maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Roma Real Sociedad maçı ile ilgili tüm detaylar...

Roma Real Sociedad maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nde hedeflerine ulaşmak isteyen Roma Real Sociedad takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Roma Real Sociedad maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Roma Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta? Roma maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Roma Real Sociedad maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Roma Real Sociedad maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

ROMA - REAL SOCİEDAD MAÇI SAAT KAÇTA?

Roma - Real Sociedad maçı saat 20.45'te başlayacak.

ROMA - REAL SOCİEDAD MAÇI NE ZAMAN?

Roma - Real Sociedad maçı bu akşam saat 20.45'te oynanacak.

ROMA - REAL SOCİEDAD MAÇI HANGİ KANALDA?

Roma - Real Sociedad maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

ROMA - REAL SOCİEDAD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Roma - Real Sociedad maçı Roma'da, Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.