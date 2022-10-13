UEFA Avrupa Ligi futbolseverler tarafından heyecanla takip ediliyor. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği Avrupa Ligi'nde bu akşam Roma – Real Betis karşı karşıya gelecek. Roma – Manchester maçını izlemek isteyen sporseverler ise Roma – Real Betis ne zaman? Sorusuna yanıt arıyor. Roma – Real Betis ne zaman, saat kaçta? Roma- Real Betis hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Roma- Real Betis maçı ne zaman? Avrupa Ligi maçları Exxen canlı izle!

Roma - Real Betis ne zaman, saat kaçta? Sorusu futbolseverler tarafından arama motorlarında aratılmakta. UEFA Avrupa Ligi serüveni son hız devam ederken birbirinden başarılı takımlar karşılaşmalara devam ediyor. Avrupa Ligi maçlarını heyecanla takip eden futbolseverler ise Roma - Real Betis ne zaman, saat kaçta? Sorusuna yanıt arıyor. Heyecanla beklenen maç hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Roma - Real Betis ne zaman, saat kaçta? Roma- Real Betis hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Roma- Real Betis maçı ne zaman?

ROMA - REAL BETİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nde Roma- Real Betis karşılaşması yaşanacak. Roma- Real Betis 13 Ekim günü saat 19:45'te oynanacak.

ROMA- REAL BETIS MAÇI HANGI KANALDA YAYINLANACAK?

Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Roma- Real Betis maçı Exxen platformundan canlı olarak yayınlanıyor. EXXEN platformunun UEFA maçlarını 5 gün boyunca ücretsiz olarak izleme uygulaması sayesiyle Roma - Real Betis maçını Exxenspor'a üye olan kişiler 5 gün boyunca ücretsiz olarak izleyebilecek.