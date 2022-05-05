Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde heyecanla beklenen müsabakada Roma - Leicester City karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Roma - Leicester City maçı şifresiz mi? Roma - Leicester City maçı hakemi kim? Roma - Leicester City maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Roma - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Roma - Leicester City maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

05-05-2022 ROMA VS LEİCESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Roma ile Leicester City arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı, Exxen kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

ROMA-LEİCESTER CİTY MAÇI EXXEN CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ROMA-LEİCESTER CİTY MAÇI HANGİ GÜN?

Roma-Leicester City Maçı, 05 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

ROMA-LEİCESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?

Roma-Leicester City Maçı, saat 22:00 başlayacak.

ROMA-LEİCESTER CİTY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Roma ve Leicester City, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final maçı, Roma'da, Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

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