Roma - HJK Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Roma - HJK Helsinki maçı şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi hedefine ulaşmak isteyen Roma - HJK Helsinki bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Roma - HJK Helsinki maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Roma - HJK Helsinki maçı ne zaman?