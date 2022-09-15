Roma - HJK Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Roma - HJK Helsinki maçı şifresiz mi?
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UEFA Avrupa Ligi hedefine ulaşmak isteyen Roma - HJK Helsinki bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Roma - HJK Helsinki maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Roma - HJK Helsinki maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi heyecanla beklenen müsabakada Roma - HJK Helsinki karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Roma - HJK Helsinki maçı şifresiz mi? Roma - HJK Helsinki maçı hakemi kim? Roma - HJK Helsinki maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Roma - HJK Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Roma - HJK Helsinki maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Roma ile HJK Helsinki arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, Exxen kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.
Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Roma-HJK Helsinki Maçı, 15 Eylül Perşembe günü oynanacak.
Roma-HJK Helsinki Maçı, saat 22:00 başlayacak.
Roma ve HJK Helsinki, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi maçı, Roma'da, Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.