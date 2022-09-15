UEFA Avrupa Ligi'nde hedefine ulaşmak isteyen Roma ile Helsinki bugün karşı karşıya geliyor. Maçın heyecanına televizyon ekranlarından ortak olmak isteyen futbolseverler Roma Helsinki maçı hangi kanalda? Roma Helsinki maçı saat kaçta? Roma maçı hangi kanalda? Helsinki maçı hangi kanalda? merak ediyor.

Roma Helsinki maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nde hedefine ulaşmak isteyen Roma ile Helsinki bugün karşı karşıya geliyor. Maçın heyecanına televizyon ekranlarından ortak olmak isteyen futbolseverler Roma Helsinki maçı hangi kanalda? Roma Helsinki maçı saat kaçta? Roma maçı hangi kanalda? Helsinki maçı hangi kanalda? merak ediyor. İşte detaylar...

ROMA - HELSİNKİ MAÇI HANGİ KANALDA?

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ROMA - HELSİNKİ MAÇI NE ZAMAN?

Roma - Helsinki maçı bugün (15.09.2022) oynanacak.

ROMA - HELSİNKİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Roma - Helsinki maçı bugün saat 22.00'da başlayacak.

ROMA - HELSİNKİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Roma - Helsinki maçı Roma'da, Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.