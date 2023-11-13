Roma dönemine ait tarihi köprü turizme kazandırılmayı bekliyor

ELAZIĞ - Elazığ'ın Arıcak ilçesinde bulunan ve zamanında İpek Yolu'nda önemli ulaşım görevi gören Roma döneminden kalma tarihi Tegre Köprüsü, turizme kazandırılmayı bekliyor.

Arıcak ilçesine bağlı Üçocak beldesinin Dibni Çayı üzerinde bulunan ve zamanında İpek Yolu'nda önemli ulaşım görevi gören Roma dönemine ait tarihi Tegre Köprüsü, turizme kazandırılmayı bekliyor. Yaşanan selden dolayı üzeri yıkılarak sadece ayakları kalan köprü için Üçocak Belediye Başkanı Yılmaz Yegül çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar sonrasında 2016 yılında tescillen ve geçen yıl projesi hazırlanan köprüde ihale aşamasına gelindi. Aynı zamanda güzelliği ile dikkat çeken Kral Köşk Kanyonu üzerinde bulunan köprü projesinin ilerleyen süreçlerde ihaleye çıkılması ve aslına uygun olarak üzerinin yeniden yapılması planlanıyor. Öte yandan, Arıcak ile Diyarbakır arası ulaşım, Üçocak Belde Belediyesi tarafından yapılan yeni bir köprü ile sağlanıyor.

Tarihi Tegre Köprüsü'nün Roma dönemine ait olduğunu belirten Üçocak Belde Belediye Başkanı Yılmaz Yegül, "Bir rivayete göre 700 sene önce yaşanan selden dolayı da üstyapısı yıkılmış. Biz de bu köprünün sit alanı ilan edilmesi için 2012 yılında çalışma yaptık. Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından 2016 yılında tescili yapıldı. 2020 yılında da bunun projesi onaylandı. 2022 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Daire Başkanlığı'nda ihale aşamasında. Ekonomik kriz olmamış olsaydı bu sene ihalesi yapılıp başlanılması düşünülüyordu. 2024 için programa alınıp ihalesi yapılacak ve tarihe kazandırılacak" dedi.

Arıcak'ın tek tarihi tescilli eserinin Tegre Köprüsü olduğunu dile getiren Başkan Yegül, "İpek Yolu'nun bir kolunu oluşturuyor. Mardin'e kadar giden bir bağlantı köprüsüdür. Üçocak ile Diyarbakır'ın bağlantısını sağlayan köprü budur. Tarihi köprünün hemen üst tarafında ulaşımı sağlayan köprü 2020 yılında belediyemiz tarafından yapıldı. Ulaşım buradan sürmektedir" diye konuştu.