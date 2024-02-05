Roma - Cagliari maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Roma - Cagliari maçı kaç kaç, canlı maç skoru!
İtalya Ligi'nde haftanın önemli mücadelelerinden Roma - Cagliari maçı oynanıyor. Roma - Cagliari maçı kaç kaç merak ediliyor. Roma - Cagliari canlı maç anlatımı ve Roma - Cagliari maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar...
Roma - Cagliari maçı kaç kaç? İtalya Ligi'nde haftanın önemli mücadelelerinden Roma - Cagliari maçı oynanıyor. Roma - Cagliari maçı kaç kaç merak ediliyor. Roma - Cagliari canlı maç anlatımı ve Roma - Cagliari maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar haberimizde!
ROMA - CAGLIARI MAÇI KAÇ KAÇ?
Roma - Cagliari maçı 1-0'lık Roma üstünlüğü ile devam ediyor.
ROMA - CAGLIARI MAÇI CANLI YAYIN
Roma - Cagliari maçını S Sport Plus'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Roma - Cagliari maçını S Sport Plus'tan canlı olarak izleyebilmeniz için S Sport Plus kullanıcısı olmanız gerekmektedir.
ROMA - CAGLIARI MAÇI SAAT KAÇTA?
Roma - Cagliari maçı saat 22.45'te başlayacak.
ROMA - CAGLIARI MAÇI NE ZAMAN?
Roma - Cagliari maçı bu akşam saat 22.45'te oynanacak.
ROMA - CAGLIARI MAÇI HANGİ KANALDA?
Roma - Cagliari maçı S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.
ROMA - CAGLIARI MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Roma - Cagliari maçı Roma'da, Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.