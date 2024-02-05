Roma - Cagliari maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Roma - Cagliari maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

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ROMA - CAGLIARI MAÇI KAÇ KAÇ?

Roma - Cagliari maçı 1-0'lık Roma üstünlüğü ile devam ediyor.

ROMA - CAGLIARI MAÇI CANLI YAYIN

Roma - Cagliari maçını S Sport Plus'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Roma - Cagliari maçını S Sport Plus'tan canlı olarak izleyebilmeniz için S Sport Plus kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

ROMA - CAGLIARI MAÇI SAAT KAÇTA?

Roma - Cagliari maçı saat 22.45'te başlayacak.

ROMA - CAGLIARI MAÇI NE ZAMAN?

Roma - Cagliari maçı bu akşam saat 22.45'te oynanacak.

ROMA - CAGLIARI MAÇI HANGİ KANALDA?

Roma - Cagliari maçı S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

ROMA - CAGLIARI MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Roma - Cagliari maçı Roma'da, Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.