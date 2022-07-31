Rolls-Royce Spectre zorlu testlerden geçiyor

Rolls-Royce'un ilk tamamen elektrikli modeli olan Spectre için 2,5 milyon km'lik test programı devam ediyor.

Güney Fransa'nın Provence ve Cote D'Azur bölgelerinde gerçekleşen 625 bin km'lik test aşamasında, üretim için onaylanan akıllı süspansiyon sistemi, pil paketinin yapıya entegre edilmesiyle yüzde 30 artış gösteren sağlamlık test edilirken, Spectre için planlanan test sürüşlerinin yaklaşık yüzde 40'lık bölümü tamamlandı.

0,25'lik yeni sürtünme katsayısı ile öne çıkan Spectre, bu değerle şimdiye kadarki en aerodinamik Rolls-Royce olma özelliğini taşıyor.

Modelde tamamen elektrikli aktarma organı, markanın Architecture of Luxury adı verilen platformuna entegre ediliyor.

Spectre'nin alüminyum mimarisi çelik bölümlerle güçlendirilmiş. Yeni mimari, Spectre'yi şimdiye kadar tasarlanan Rolls-Royce modelleri arasında dört metrelik uzunluğuyla en büyük yekpare gövde yapısıyla karşımıza çıkarıyor.

Aynı şekilde yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki direksiz araç kapıları da Rolls-Royce tarihinin en uzun kapıları olma özelliğini taşıyor.

Zorlu test aşamasının ardından Spectre için ilk müşteri teslimatlarının 2023'ün dördüncü çeyreğinde başlaması planlanıyor.

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