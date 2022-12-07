Rolls Royce Phantom Series II ve Black Badge Ghost Türkiye'de

Rolls-Royce Motor Cars'ın güncellenen Phantom Series II modeli ile Ghost ailesinin en seçkin üyelerinden Black Badge Ghost Türkiye'de satışa sunuldu.

Rolls-Royce Motor Cars Orta/Doğu Avrupa ve Orta Asya Kurumsal İletişim Direktörü Frank Tiemann & Rolls-Royce Motor Cars İstanbul Genel Müdürü Hilal Aysal

İngiliz lüks otomobil üreticisinin Türkiye Distribütörü Royal Motors'un İstanbul Kuruçeşme'deki merkezinde düzenlenen etkinlikle tanıtılan modeller ilk kez Türkiye'de basınla buluştu.

Rolls-Royce Motor Cars Avrupa Kurumsal İletişim Müdürü Frank Tiemann ve Rolls-Royce Motor Cars İstanbul Genel Müdürü Hilal Aysal'ın ev sahipliğinde tanıtılan modellerden Phantom Series II, lüks dünyasının zirvesinde rakipsiz bir konuma sahip. Müşteri istekleri ve geri bildirimler doğrultusunda 'hafif dokunuşlu' görsel ve estetik geliştirmeleri içeriyor. Örnek olarak, Pantheon Grille'deki ince değişiklik Spirit of Ecstasy Ruhunu daha belirgin hale getiriyor. Izgara aydınlatılırken, far ic detayları lazer kesim çerçeveli yıldız ışıklarıyla süslendi. Yan profil ise yeni tekerlek tasarimi ile daha da geliştirildi. Gösterişli iç tasarımı ise neredeyse hiç değişmedi; direksiyon simidi biraz daha kalın hale getirildi.

Rolls-Royce Motor Cars Orta/Doğu Avrupa ve Orta Asya Kurumsal İletişim Direktörü Frank Tiemann şunları söyledi: "Phantom'un yeni ifadesi ile, müşterilerimizin bu üstün ve lüks üründe sevdiği her şeyi özenle koruduk; incelikli ama anlamlı geliştirmeler, değişen zevklerini ve gereksinimlerini yansıtıyor."

Rolls-Royce Motor Cars İstanbul Genel Müdürü Hilal Aysal ise şunları vurguladı: "Markanın zirve modeli olan Phantom, Türkiye'deki seçkin Rolls-Royce müşterisini kendine çekiyor. Phantom her zaman müşterinin olmasını istediği şey olmuştur; sadece "dünyanın en iyi arabası" değil, onlar ve dünyaları için en iyi otomobil".

Black Badge Ghost

Etkinlikte tanıtılan diğer model ise Ghost ailesinin özel üyesi Black Badge Ghost oldu. Çevik, sağduyulu, son derece bağlantılı ve gereksiz tasarımlardan arınmış bir Rolls-Royce talep eden bir grup müşteriye yanıt olarak tasarlanan yeni Ghost, yalnızca teknolojik açıdan en gelişmiş Rolls-Royce değil. ama aynı zamanda estetik açıdan en saf olanı. Minimalist Rolls-Royce Ghost tasarımının karanlık ifadesinin aktarma organları ve şasi, daha acil performans için yeniden tasarlandı. Black Badge Ghost, aşırılıktaki minimalizm olarak öne çıkıyor.

Son derece parlak Spirit of Ecstasy ve Pantheon Grille gibi Rolls-Royce alamet-i farikaları alt üst edildi. Bu bileşenleri basitçe boyamak yerine, geleneksel krom kaplama işlemine, paslanmaz çelik alt tabaka üzerinde birlikte biriktirilen ve koyu cilali özel bir krom elektrolit eklendi.

Mühendisler, markanın zahmetsiz sürüş eğilimlerinden ve kapsamlı akustik ayarlarından ödün vermeden Black Badge Ghost'un görsel amacına uyan canlı bir sürüş kişiliği yarattı: direksiyon ve süspansiyon daha duyarlı, ekstra beygir gücü ve ek tork desteği, daha canlı bir sürüş deneyimi sunuyor.

Modelle ilgili açıklamalarda bulunan Hilal Aysal şunları söyledi; "Black Badge Ghost, Black Badge ruhuyla Rolls-Royce dünyasını mükemmel bir şekilde miras alarak gizemi ve nihai lüksü farklı bir alana taşıyor." Motorlu taşıt endüstrisinin en koyu siyahını yaratmak için 45 kg boya atomize edilirken, fırında kurutulmadan önce elektrostatik olarak yüklenmiş beyaz bir gövdeye uygulanmış. Siyah rengin asaletini öne çıkaran model 6.75 litrelik motorun sağladığı 600 HP güç ve 900 Nm tork değeriyle aynı zamanda bir adrenalin makinası.

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