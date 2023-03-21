Rolls-Royce'dan Wraith'e veda koleksiyonu: Black Badge Wraith Black Arrow

Rolls-Royce, marka tarihinde önemli rol oynayan Wraith modeline Black Badge Wraith Black Arrow özel koleksiyonu ile veda ediyor.

Elektrikli modellere geçişi öncesinde İngiliz üretici, son V12 coupe ve tarihteki en güçlü Rolls-Royce modeli olan olan Wraith'in son örneklerini sunuyor.

Wraith: Kültürel bir simge

2013 yılında tanıtılan Rolls-Royce Wraith modeli şu ana kadar üretilmiş en önemli ve etkili modellerden biri olarak biliniyor. Öncüleri Phantom ve Ghost'tan daha fazla performans odaklı olan Wraith, Rolls-Royce algısını değiştirirken, markaya ilk kez yeni ve genç müşteri grupları kazandırdı.

Bu bespoke otomobil dünya çapında sadece 12 adet örnek ile sınırlı ve aynı zamanda Rolls-Royce'un son V12 coupe modeli olma özelliği taşıyor.

1930'larda dünya kara hız rekorları kıran Thunderbolt'tan ilham alan tasarım konseptinde, Rolls-Royce'un şimdiye kadar sahip olduğu en karmaşık yüzey kaplamalarından biri olan Gradient Paint sunuluyor.

Dramatik, dokunsal bir yüzey oluşturmak için iç kapı panellerinde 320 özel parça yer alıyor. Black Arrow'un kapıları, birden fazla parçadan oluşan karmaşık bir tasarımda açık gözenekli Black Wood ile kaplanmış. 320 çok yönlü ve lazer kesim parça sıra dışı bir yüzey oluşturuyor. Tavanda ise 2 bin 117 fiber optik yıldız görsel bir şölen sunuyor.

Black Arrow'un içi koleksiyon için özel olarak geliştirilmiş yeni bir malzeme türüyle donatılırken, kapı detayları, kapı yan panelleri, gösterge paneli dahil olmak üzere Club Leather adı verilen parlak ve koyu siyah renkli özel bir deri ile kaplanmış.

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