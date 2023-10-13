Rolls-Royce, Black Badge Ghost Ekleipsis Özel Koleksiyonu'nu Tanıttı

Rolls-Royce, Black Badge Ghost Ekleipsis Özel Koleksiyonu'nun örtüsünü kaldırdı. Bu özel koleksiyon, gökyüzünde ışık ile karanlık arasındaki büyüleyici dengeyi keşfediyor ve güneşi tamamen gizleyen ayın hayranlık uyandıran anını yeniden canlandırıyor.

Rolls-Royce, Black Badge Ghost Ekleipsis Özel Koleksiyonu'nun örtüsünü kaldırdı.

Bu özel koleksiyon gökyüzünde ışık ile karanlık arasındaki büyüleyici dengeyi keşfediyor ve güneşi tamamen gizleyen ayın hayranlık uyandıran anını yeniden canlandırıyor.

Rolls-Royce, bu son derece özel tasarım araçların lansmanını 14 Ekim'de Batı Yarımküre'nin bazı bölgelerinde görülebilen güneş tutulmasıyla aynı zamana denk getirmeyi planladı.

Gizemli bir ışık, tam güneş tutulmasının yarattığı atmosferi aracın dış renginde yakalıyor. Bu etkileyici özel kaplama, ışık yakalanana kadar daha koyu görünen zengin ve dramatik bir parlaklık yaratan toz bakır pigmentini içeriyor.

Rolls-Royce Black Badge Ghost Ekleipsis, etkileyici bir güneş tutulmasına ilham veren tamamen özelleştirilmiş bir Starlight tavan kaplamasında, ayın güneşi tamamen engellediği anı yeniden yaratan bir sekilde sunuluyor.

Kapılar kapanıp motor çalıştırıldığında, Starlight tavan kaplamasındaki yıldızlar aynı anda kararıyor ve ayın karanlık silüetinin güneşin parlak ışığını tamamen gizlediği güneş tutulmasının bütünlüğünü taklit eden büyüleyici bir sahne başlıyor. Ay silüetinin etrafındaki ışık çemberini temsil eden 940 yıldızdan oluşan bir daire oluşuyor. Burası, yalnızca tam güneş tutulması sırasında meydana gelen, gün ışığında gökyüzünde görülebilen yıldız gösterisini yeniden yaratan, 192 adet aydınlatıcı yıldızla çevrelenmiş. Animasyon tam olarak yedi dakika 31 saniye boyunca görünür kalıyor; bu, bir tam güneş tutulması için mümkün olan en uzun süre. Bu süre geçtikten sonra gece gökyüzündeki yıldızların tamamı yeniden ortaya çıkıyor.

Bespoke Collective, yıldızların tasarımını ve dizilimini mükemmelleştirmek için bir yıl süren özenli bir geliştirme süreci içerisinde üç tam prototip üretmiş. Rolls-Royce Black Badge Ghost Ekleipsis'in aydınlatılmış ön paneli, tam tutulmanın sembolik zaman çizelgesinde lazerle kazınmış 1846 yıldızla süslenmiş,100 saatten fazla süren hassas ve titiz bir süreç içerisinde tamamlanmış. Kompozisyon, parlak kesim 0,5 karatlık bir pırlanta içeren bespoke bir saatle doruğa ulaşıyor.

Tam güneş tutulması sırasında, 360 derecelik bir gün batımı yanılsaması veren, tüm çevre boyunca altın renkli bir alacakaranlığın gözlemlendiği bir an var. Otomobilin iç mekan tasarımında bu nadir gözlemi yakalamak için 200 binden fazla ayrı delikten oluşan benzersiz bir delikli sanat eseri bulunan iki renkli koltuklar bulunuyor.

Rolls-Royce Black Badge Ghost Ekleipsis Özel Koleksiyonu sadece 25 adetle sınırlı olacak.