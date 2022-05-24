ROK kimdir? Rasim Ozan Kütahyalı Aziz Yıldırım hakkında ne dedi? - Haberler

ROK kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Türk köşe yazarı ve televizyon yorumcusu. Güneş gazetesinde köşe yazıları yazmakta ve Beyaz/ Derin Futbol programında yorumculuk yapmaktadır. Rasim Ozan Kütahyalı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Rasim Ozan Kütahyalı hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ROK KİMDİR?

Rasim Ozan Kütahyalı (d. 30 Nisan 1981; Bornova, İzmir) Türk köşe yazarı ve televizyon yorumcusu. Güneş gazetesinde köşe yazıları yazmakta ve Beyaz/ Derin Futbol programında yorumculuk yapmaktadır.

KARİYERİ

Rasim Ozan Kütahyalı, köşe yazarlığına 17 Mayıs 2008 tarihinde Taraf gazetesinde başladı.

Takvim ve Sabah gazetesinde Haziran 2011 ile Aralık 2017 tarihleri arasında köşe yazarlığı yapmıştır. Kanaltürk'te yayınlanan Ters Cephe'de 2009-2011 yılları arasında yorumculuk yaptı.

Beyaz Tv'de yayınlanan Dinamit, Beyaz Futbol ve Derin Futbol programlarında Mayıs 2010'dan Kasım 2017'ye kadar siyaset ve futbol yorumculuğu yaptı. Taraf gazetesindeki köşe yazarlığından önce Sinan Çetin'in firması Plato Film'de metin yazarlığı ve kast direktörlüğü yaptı.

Aralık 2008'den itibaren Kanal T'de ana haberleri yorumladı. Aynı kanalda Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür ile birlikte Politik Performans programını sundu. Nisan 2009 içinde Kanal T'den ayrıldı ve yayın danışmanı olarak CNN Türk'e geçti. Bir süre Reha Muhtar ile Çok Farklı programının danışmanlığını yürüttü. Aralık 2009'dan itibaren Ters Cephe programında yorumculuk yapmaya başladı.

27 Kasım 2013'te, Gülen hareketi ile AK Parti arasında gerginliğin iyice arttığı bir dönemde Fetullah Gülen'e Sabah gazetesindeki köşesinden bir açık mektup yazdı.

2011 yılından beri futbol yorumculuğu yaptığı Beyaz TV'de, canlı yayında kullandığı " Kusturmalı Boşnak Saksosu " sözü nedeniyle Boşnak kökenli vatandaşlar başta olmak üzere yoğun tepki aldı.

Bu nedenle programla ilişiği 20 Kasım 2017 tarihi itibarıyla kesildi. Beyaz TV'ye de RTÜK tarafından program durdurma ve ağır para cezası verildi. 19 Kasım 2017'deki Beyaz Futbol isimli programda kullandığı ifadeler nedeniyle yargılandığı davada "halkın bir kesimini alenen aşağılama" gerekçesiyle, ertelemesiz 10 ay hapis cezasına mahkûm edildi.

19 Ağustos 2019'da Beyaz Futbol'a döndü ama tepkiler üzerine yeniden programdan ayrıldı.

8 Şubat 2020 tarihi itibarıyla Güneş gazetesinde köşe yazarlığına başladı.

2020'de Beyaz TV'de yeniden çeşitli programlara katılmaya başladı ve Boşnaklar'ın tepkisini çekti.

13 Eylül 2020'de ikinci kez Beyaz Futbol'a döndü ve tekrardan Boşnaklar'ın tepkisini çekti. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Kütahyalı'nın yeniden programlara çıkması hakkında "Mahkemece suçlu bulunan bu şeref yoksunu Rasim Ozan Kütahyalı'yı tekrar programa çıkararak hata yapan Beyaz TV'nin bu yanlıştan acilen dönmesini diliyorum." dedi.

ÖZEL HAYATI

Babası mühendis, annesi öğretmen olan Kütahyalı, İzmir 60. Yıl Anadolu Lisesinden mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi, fakat üçüncü sınıftan ayrıldı. Amcası da bir dönem Cumhuriyet gazetesi yazarlığı da yapmış Klasik Batı Müziği alanında profesör olan Önder Kütahyalı'dır. Habertürk gazetesi köşe yazarı ve televizyon yorumcusu Nagehan Alçı ile evli olup ikiz kızları vardır. Baba tarafı aslen soyadını aldığı Kütahya'dan İzmir'e göç etmiştir.

FİLMOGRAFİ

Adam Mısın!

RASİM OZAN KÜTAHYALI NE DEDİ?

Canlı yayında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Rasim Ozan Kütahyalı arasında yaşanan tartışma gündeme bomba gibi düştü. Programın bir yerinde Ali Koç, Kütahyalı'ya "Karşımdaki zat, o zaman cemaat denilen yapılanmanın destekçilerindendi. Daha da kötüsü kul hakkı yendiği zaman sözcüsüydü" dedi. Kütahyalı ise, "Başkan kul hakkı yediklerimiz vardı. Bizim için kullanışlı aptallardı. Biz askeri vesayeti göçertmenin derdindeydik" karşılığını verdi.

Programda Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'a yönelik, "Nezaketli davranıyorum ama abartıyorsunuz. Recep Tayyip Erdoğan'ın kellesi alınmak istiyordu, Aziz Yıldırım yanında durmadı" dedi.

"KUL HAKKI YEDİN, ALNINDAN SİLİNMEYECEK"

Bunun üzerine Kütahyalı'ya tepki gösteren Koç, "Aziz Yıldırım'ın adını ağzına alırken besmele çekeceksin. Sen Zekeriya Öz'ün heykelini dikmeye çalışan adamsın. Cumhurbaşkanımıza, devlete göz dikiyorlarsa, senin çok beğendiğin adamlar yüzünden oldu. Kul hakkı yedin. Bu senin alnından silinmeyecek" dedi.

"O ZAMAN CEMAAT DENİLİYORDU, EN BÜYÜK DESTEKÇİLERİNDEN BİRİ SENDİN"

Sözlerine devam eden Koç, "Bir de koskoca Galatasaray camiasını bağlıyorsun. Aziz Yıldırım'ı yemek isteyenler içerisinde sen de varsın. Ergenekon, Balyoz hepsinde vardın. Karşımdaki zat yanlışından da dönmüş olabilir ama en büyük o zaman cemaat deniyordu destekçilerinden, sempatizanlarından ve de daha kötüsü kul hakkı yendiği zaman sözcüsü. İnsanlar yaptıklarıyla sorumludur. Önce FETÖ'yü yücelteceksin, sonra çökerteceksin" ifadelerini kullandı.

KÜTAHYALI: KUL HAKKI YEDİKLERİMİZ VARDI

Koç'a cevap veren Rasim Ozan Kütahyalı ise, "Başkan kul hakkı yediklerimiz vardı. Bizim için kullanışlı aptallardı. Biz askeri vesayeti göçertmenin derdindeydik. Ben Galatasaray popülizmi yapsam bunu saklarım. 3 Temmuz'dan sonra Fenerbahçe açık ara öne geçmişti, Galatasaray'ın arayı kapatması zordu. Bunu söylüyorum" diye konuştu.

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