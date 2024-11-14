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Rojin Kabaiş neden öldü?

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Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş 27 Eylül'de kaybolmuş ve bir daha haber alınamamıştı. Peki, Rojin Kabaiş neden öldü?

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in otopsi raporu ortaya çıktı. 100'e yakın numune örneğinin yollandığı Van Adli Tıp Kurumu'ndan çıkan raporda Kabaiş'in Van Gölü'nde boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Rojin Kabaiş neden öldü?

ROJİN KABAİŞ NEDEN ÖLDÜ?

Daha önce sahilde cep telefonu ile kulaklığı bulunan Kabaiş'i arama çalışmaları Van Valiliğinin koordinatörlüğünde oluşturulan özel ekiplerin de katılımıyla hem göl hem de kıyı bölgelerinde aralıksız sürdürülmüştü.

abaiş'in cansız bedeni, Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında bulundu. Kabaiş'in cenazesi, ekiplerce olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze aracıyla Van Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Sabah gazetesinde yer alan habere göre yapılan ön otopsi incelemesinin ardından alınan 100'e yakın numune, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Daha sonra İstanbul Adli Tıp Merkezine gönderilen 100'e yakın numune örneği yapılan incelemelerin ardından sonucu Van Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Adli Tıp Raporunda çıkan sonuçta ise Rojin Kabaiş'in Van Gölü'nde boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Rojin Kabaiş neden öldü?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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