Rojin Kabaiş intihar mı etti, otopsi raporu çıktı mı?

Van'da 27 Eylül'de kaldığı yurttan çıktıktan sonra kaybolan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında 18'inci güne girilmişti. Kayıp kıza ait acı haber bugün geldi. Rojin Kabaiş'in cansız bedeni Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu. Peki, Rojin Kabaiş intihar mı etti, otopsi raporu çıktı mı?

ROJİN KABAİŞ İNTİHAR MI ETTİ?

27 Eylül günü kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere ayrılırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde üstünde eşofmanları olan ve turnikeden geçtiği sırada telefonla ilgilendiği görülen Rojin'den 18 günde haber geldi. Aramaların 13'üncü gününde Van Gölü kıyısında başörtüsü de bulunan Kabaiş için İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, itfaiye, Kızılay ve gönüllü arama kurtarma ekiplerince yürütülen çalışmalar devam ederken, Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi sahilinde ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Yapılan incelemede cesedin 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'e ait olduğu tespit edildi.

Genç kızın ölüm nedeni ve otopsi raporu henüz açıklanmadı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise "27 Eylül 2024 Cuma günü Van'da KYK yurdundan ayrılan ve 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş kızımızın maalesef cansız bedeni ekiplerimiz tarafından Van Gölü Mollakasım Köyü sahilinde bulundu. Rojin kızımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.