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Rojin başörtüsü, eşarbı nerede bulundu? Rojin bulundu mu? Rojin öldü mü, yaşıyor mu?

Rojin başörtüsü, eşarbı nerede bulundu? Rojin bulundu mu? Rojin öldü mü, yaşıyor mu?
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Van'da, kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmalarında, öğrenciye ait olduğu değerlendirilen eşarp bulundu.

Van'da öğrenim yurdunu terk ederek sahile çakıl toplamaya gittiğini söyleyen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Rojin Kabaiş'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapılan araştırmalar sonucunda Rojin Kabaiş'e ait olduğu belirlenen bir başörtüsünün Van Gölü kıyısına vurduğunu duyurdu.

ROJİN BAŞÖRTÜSÜ, EŞARBI NEREDE BULUNDU?

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş (21), üniversiteye yeni kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır'dan Van'a gelip, 25 Eylül günü yurda yerleşmişti. 27 Eylül 2024 günü ise kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere ayrılırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde üstünde eşofmanları olan ve turnikeden geçtiği sırada telefonla ilgilendiği görülen Rojin'den 13 gündür haber alınamıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Van? Gölü kıyısında Rojin'e ait başörtüsü bulunduğunu duyurdu. Bakan Yerlikaya, "Bugün Van Gölü kıyısına vuran ve Rojin kızımıza ait olduğu ailesi tarafından belirlenen başörtü bulunmuştur" ifadelerini kullandı.

Dip taraması için Çanakkale'den sonar cihazı getirildiğini ve çalışmalara başlandığını aktaran Yerlikaya, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, İtfaiye ve Kızılay olmak üzere dalgıç, arama köpekleri, drone, bot/gemi, helikopter, itfaiye aracı, mobil radar cihazıyla 24 saat esaslı göl ve kara alanında çalışmalar yapıldığını bildirdi.

Yerlikaya, müştemilat, metruk alanlar, sazlık ve logar alanlarının 50 ekip ve 250 personel ile 24 saat esasıyla incelendiğini belirtti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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