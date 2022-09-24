Roger Federer tenisi bıraktı mı? Roger Federer tenisi neden bıraktı, emekli mi olacak? Roger Federer kaç yaşında tenisi bıraktı?

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi tenisçilerinden birisi olarak kabul edilen efsane sporcu Roger Federer sosyal medyada yaptığı açıklamada Laver Cup'ın ardından tenis kariyerini sonlandıracağını açıkladı. Bunun ardından spor severler, Roger Federer tenisi bıraktı mı? Roger Federer tenisi neden bırakıyor, emekli mi olacak? Roger Federer kaç yaşında tenisi bıraktı? merak etti. İşte detaylar...

Federer tenisi mi bırakıyor? Federer neden tenisi bırakıyor? Federer kaç yaşında? Federer toplam kaç kupa kazandı? Federer'in başarıları nelerdir? gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor.Peki, efsane tenisçi Roger Federer tenisi mi bırakacak?

ROGER FEDERER TENİSİ BIRAKTI MI?

İsviçreli efsane tenisçi Roger Federer, 23-25 Eylül tarihlerinde yapılacak olan Laver Cup'ın ardından tenis kariyerini sonlandıracağını açıkladı. Roger Federer'in son turnuvası Laver Cup 23-25 Eylül 2022 tarihlerinde İngiltere'nin Longra şehrinde yapılacak. Federer sosyal medya hesabından bu turnuvanın ardından tenisi bırakacağını duyurdu.

Federer'in veda açıklaması şöyle:

"PROFESYONEL TENİS KARİYERİMİN SONUNA GELDİĞİMİN FARKINDAYIM"

"Yıllar boyunca tenis bana birçok hediye verdi. En önemlisi tabii ki bu yolda tanıdığım ve ailem olan insanlar oldu. Arkadaşlarım, rakiplerim ve taraftar bana bu hayatı verdi. Geçtiğimiz 3 yıl boyunca sakatlıklar ve ameliyatlar ile uğraştım. Geri dönmek ve formuma kavuşmak için çok savaştım. Ancak, vücudumun kapasitesini ve limitlerini de biliyorum. Vücudumun bana verdiği mesaj çok açık artık. 41 yaşımdayım. 24 yıl boyunca 1500'den fazla profesyonel maç oynadım. Tenis bana olağanüstü ve hayallerimin de ötesinde bir hayat verdi. Ancak, profesyonel tenis kariyerimin sonuna geldiğimin farkındayım.

"TENİSİ ÇOK ÖZLEYECEĞİM"

Gelecek hafta Londra'da düzenlenecek olan Laver Cup, son turnuvam olacak. Gelecekte tenis oynamaya elbette devam edeceğim ama profesyonel olarak değil... Bu karar acı verici oldu. Çünkü, tenisi çok özleyeceğim. Elbette, kutlanacak birçok şey de var. Kendimi dünyadaki en şanslı insanlardan biri olarak görüyorum. Tenis oynamak için özel yeteneklerim vardı ve bunu hayal ettiğimin de ötesinde kullanabildim.

"HEM GÜLDÜM HEM DE ACI ÇEKTİM"

24 yıl boyunca olağanüstü maceralar yaşadım. Sanki her şey 24 yıl değil de 24 saat içinde geçmiş gibi geliyor. Çok büyüleyici ve çok derin bir yolculuktu. 40 farklı ülkede binlerce kişi önünde oynayabildiğim için şanslıyım. Bazen güldüm, bazen ağladım. Hem güldüm hem acı çektim."

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Kariyerinde 20 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Roger Federer, 8 kez Wimbledon, 6 kez Avustralya Açık, 5 kez Amerika Açık ve 1 kez Fransa Açık'ı kazandı.

FEDERER'İN SON TURNUVASI NE ZAMAN?

Tenisin efsane ismi Roger Federer, gelecek hafta başlayacak Laver Cup ile birlikte aktif kariyerini sonlandıracak. İsviçreli tenisçi yaptığı açıklamada, "Gelecek hafta Londra'da düzenlenecek olan Laver Cup, son turnuvam olacak. Gelecekte tenis oynamaya elbette devam edeceğim ama profesyonel olarak değil." ifadelerini kullandı.

ROGER FEDERER KİMDİR?

Roger Federer (d. 8 Ağustos 1981 Basel), İsviçreli tenisçi. Birinci sırada daha önce art arda 237 hafta ve toplamda 310 hafta kalarak rekor kırmıştır.

Federer; emekli ve aktif tenis oyuncuları, önemli tenis çevreleri tarafından gelmiş geçmiş en iyi tenis oyuncusu olarak görülmektedir.

Federer'in 20 Grand Slam şampiyonluğu bulunmaktadır ve erkekler tenis tarihinde bu seviyeye ulaşan ilk tenis oyuncusudur. Tarihte "Kariyer Grand Slam" yapan sekiz oyuncudan biridir. Ocak 2010 itibarıyla art arda 23 Grand Slam yarı finali oynayarak kendisinden önceki rekoru yaklaşık olarak ikiye katlamıştır. Ama Roland Garros 2010'da çeyrek finalde elendiği için son bulmuştur. Federer 29 Grand Slam finalinde oynayan ilk oyuncudur. 11 kez üst üste Grand Slam finali oynayarak önemli bir rekora daha adını yazdırmıştır. Federer 2004 Wimbledon itibarıyla art arda 36 Grand Slam çeyrek finali oynamıştır ve bu serisi 2013 Wimbledon 2. Turunda Sergiy Stakhovsky'e yenildiği için son bulmuştur. 2012 Amerika Açık'ta 23. kez 1 numaralı seribaşı olarak Pete Sampras'ın rekorunu kırmıştır. Tenisteki bu başarılarından dolayı, dört kez üst üste Laureus World Sportsman of the Year ödülünü kazanmıştır. Avustralya Açık'ı altı defa, Wimbledon tenis turnuvasını sekiz defa, Amerika Açık'ı beş defa, Roland Garros tenis turnuvasını bir defa olmak üzere toplam 20 Grand Slam kazanmıştır. Federer tenis tarihinin en çok kazanan ismidir. Federer 4 Grand Slam'in 3'ünde en az 5 şampiyonluk yaşayan ilk ve tek oyuncudur.

Ayrıca 2009'da Roland Garros, Wimbledon ve 2010'da Avustralya Açık tenis turnuvalarını kazanarak 1 yıl içerisinde toprak,çim ve sert zeminlerde Grand Slam kazanan ikinci oyuncu olmuştur. Federer 2003'ten 2011'e kadar üst üste 8 yıl Grand Slam kazanmıştır. Bu seri 2011'de bozulmuştur.

Grand Slam turnuvalarında 321 maç kazanarak bu alanda da rekoru elinde bulundurmaktadır. 2008 olimpiyatlarında partneri Stanislas Wawrinka ile çiftlerde olimpiyat altın madalyası kazanmıştır. 2012 Olimpiyat Oyunlarında ise finalde İngiliz tenisçi Andy Murray'a kaybederek teklerde gümüş madalya kazanmıştır.

Sekiz yıl boyunca (2003-2010) yıl sonu ATP sıralamasında ilk ikide yer almış ve on yıl boyunca (2003-2012) yıl sonu ATP sıralamasında ilk üç içerisinde yer almıştır.

Federer, ATPworldtour.com hayranları tarafından 13 kez üst üste (2003-2015) yılın en iyi tenisçisi seçilmiştir. Yine oyuncular tarafından oylanan Stefan Edberg Sportmenlik ödülünü 11 kez (2004-2009, 2011-2015) kazanmıştır. "Arthur Ashe Humanitarian of the Year" ödülünü 2006 yılında kazanmıştır. 2011 yılında Güney Afrika'da ikinci en çok güvenilen ve saygı duyulan kişi olarak seçilmiştir. (Birinci sırada Nelson Mandela bulunmaktadır)