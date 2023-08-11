Galatasaray'da transfer gündemi yoğunluğu yaşanıyor. Pek çok isimle adı anılan Galatasaray son olarak Rodrigo De Paul ile gündem oldu. Peki, Rodrigo De Paul kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Rodrigo De Paul Galatasaray'a gelecek mi?

Rodrigo De Paul kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında ve Rodrigo De Paul Galatasaray'a gelecek mi gibi konular son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Rodrigo De Paul kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? Rodrigo De Paul Galatasaray'a gelecek mi?

RODRİGO DE PAUL KİMDİR, MEVKİSİ NE, KAÇ YAŞINDA?

Doğum tarihi: 24 Mayıs 1994 (29 yıl yaşında), Sarandí, Arjantin

Şu andaki takımları: Arjantin millî futbol takımı (#7 / Orta Saha), Atlético Madrid (#5 / Orta Saha)

Kilo: 70 kg

Boy: 1,8 m

Rodrigo de Paul (d. 24 Mayıs 1994), orta saha bölgesinde görev yapan Arjantinli millî futbolcudur. La Liga takımlarından Atlético Madrid forması giymektedir.