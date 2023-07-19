Fenerbahçe, Becao transferini KAP'a bildirdi. Bunun ardından futbol severler Rodrigo Becao hakkında, Rodrigo Becao kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi ne, hangi takımda oynuyor, boyu-kilosu kaç? merak etti. Peki, futbolcu Rodrigo Becao kimdir, doğum tarihi kaç, aslen nereli, mevkisi ne, forvet mi defans mı? İşte detaylar...

Fenerbahçe, 27 yaşındaki Brezilyalı stoper Becao'nun transferi için kulübü Udinese ve futbolcuyla görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Peki, Rodrigo Becao kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi ne, hangi takımda oynuyor, boyu-kilosu kaç? Becao'nun hayatı ve futbol kariyeri nedir? İşte ayrıntılar...

RODRİGO BECAO KİMDİR?

Rodrigo Nascimento França, bilinen adıyla Rodrigo Becão (d. 19 Ocak 1996), Brezilyalı profesyonel bir futbolcudur. Serie A takımlarından Udinese'de defans oyuncusu olarak görev yapmaktadır.

Kariyeri

Becão, 19 Ocak 1996 tarihinde Salvador, Bahia, Brezilya'da doğmuştur. Futbol kariyerine Esporte Clube Bahia altyapısında başlamış ve 2015 yılında profesyonel sözleşme imzalayarak A takıma yükselmiştir. Bahia'da 18 maça çıkıp 1 gol kaydetmiştir.

2018-2019 sezonunda Rusya'nın CSKA Moskova takımına kiralık olarak transfer olmuştur ve burada 28 maça çıkmıştır. 2019 yılında İtalyan kulübü Udinese'ye transfer olmuş ve 2023 yılına kadar burada forma giymiştir. Udinese'de 127 maça çıkıp 6 gol atmıştır.