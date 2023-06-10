Rodri kimdir? Manchester City'nin futbolcusu Rodrigo kimdir kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda forma giydi? Hayatı ve kariyeri!

Şampiyonlar Ligi final maçında gol atan Rodri'nin hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Rodri kimdir? Manchester City'nin futbolcusu Rodri kimdir kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda forma giydi? Hayatı ve kariyeri nedir? İşte detaylar...