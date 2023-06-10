Rodri kimdir? Manchester City'nin futbolcusu Rodrigo kimdir kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda forma giydi? Hayatı ve kariyeri!
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Şampiyonlar Ligi final maçında gol atan Rodri'nin hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Peki, Rodri kimdir? Manchester City'nin futbolcusu Rodri kimdir kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda forma giydi? Hayatı ve kariyeri nedir? İşte detaylar...
M. City'nin vazgeçilmez orta saha oyuncusu Rodri hakkında bilgiler merak edildi. Peki,Rodri kimdir, aslen nereli, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne, forma numarası kaçtır?
RODRİ KİMDİR?
Rodrigo Hernández Cascante (d. 22 Haziran 1996), orta saha mevkiinde oynayan İspanyol millî futbolcudur. Şu anda Premier League ekiplerinden Manchester City'de forma giymektedir.
- Rodri doğum tarihi : 22 Haziran 1996
- Rodri kaç yaşında : 26 yaşında
- Rodri nereli : İspanya
- Rodri hangi takımda : M. City
- Rodri mevkisi ne : Orta saha
- Rodri forma numarası kaç : 16
Sizce Şampiyonlar Ligi Final maçını hangi takım kazanacak? #UCLfinal | #ŞampiyonlarLigi— Haberler.com (@Haberler) June 10, 2023