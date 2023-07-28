Yunanistan'ın Rodos Adası'nda 10 gün önce çıkan orman yangını hala kontrol altına alınamadı. Şu ana kadar toplam 19 bin kişinin adadan tahliye edildiği belirtildi. Alevlerle mücadele aralıksız devam ederken, binlerce kişinin tahliye edilmeyi beklediği belirtildi. Peki, Rodos yangını söndü mü? Yunanistan'ın Rodos adasındaki yangında son durum ne? Rodos adası yangını ne oldu? Rodos yangını ne zaman başladı?

Türkiye'nin de yangın söndürme çalışmalarına katıldığı ada yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Rodos Adası'nda 10 gün önce başlayan orman yangını kontrolsüz şekilde yayılmaya devam ederken, dün gece 19 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi. Peki, Rodos yangını söndü mü? Yunanistan'ın Rodos adasındaki yangında son durum ne? Rodos adası yangını ne oldu? Rodos yangını ne zaman başladı?

RODOS YANGINI SÖNDÜ MÜ?

Rodos Adası'nda 10 gün önce başlayan orman yangını hala kontrol altına alınamamış durumda. Şimdiye kadar toplam 19 bin kişi adadan tahliye edilmiş durumda. Alevlerle mücadele kesintisiz bir şekilde sürerken, binlerce kişinin tahliye edilmeyi beklediği bildiriliyor.

Dün gece yapılan açıklamada, yangın nedeniyle 16 bin kişinin karadan, 3 bin kişinin de denizden tahliye edildiği belirtildi ve şu ana kadar can kaybı yaşanmadığı ifade edildi. Tahliye edilenler, otellere, kapalı stadyumlara, konferans merkezlerine ve okul binalarına yerleştirildi.

RODOS YANGINI NE ZAMAN BAŞLADI?

Rodos Adası'nda 10 gün önce başlayan orman yangını kontrolsüz şekilde yayılmaya devam ederken, dün gece 19 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi. Ancak yangının kontrol altına alınamamış olması ve tahliye edilmesi gereken kişi sayısının hala yüksek olması endişe verici durumdadır. Yetkililer, yangının yayılışını durdurmak ve güvenlik sağlamak için büyük bir çaba gösteriyorlar. Ayrıca, tahliye edilenlerin güvenliği ve ihtiyaçlarının karşılanması için de gerekli tedbirler alınmış durumda.

Rodos Adası'ndaki yangının etkilerini en aza indirebilmek ve daha fazla can ve mal kaybını önlemek için tüm ekiplerin özverili bir şekilde çalıştığı bilinmektedir. Yangının söndürülmesi için ilgili kurumlar ve ekipler yoğun çaba gösteriyor ve halkın güvenliği için gereken her türlü önlem alınıyor.