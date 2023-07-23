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Rodos Adası'ndan tahliye edilen 95 turist Marmaris'e getirildi

Turizm Haberleri

Avrupa ülkelerinden Rodos Adası'na tatil için gelen ve orman yangını nedeniyle tahliye edilen 95 turist, feribotla Marmaris Limanı'na getirildi. Turistler, gümrük işlemlerinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere Dalaman Havalimanı'na götürüldü.

Rodos Adası'nda 6 gün önce başlayan orman yangını nedeniyle tahliye edilen 95 turist, feribotla Muğla'nın Marmaris ilçesine getirildi.

Avrupa ülkelerinden Rodos Adası'na tatil için gelen ve orman yangını nedeniyle Yunan makamlarınca bölgeden tahliye edilen 95 turist, akşam saatlerinde "King Of Rodos" adlı feribotla Marmaris Limanı'na ulaştırıldı.

Turistler, gümrük işlemlerinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere Dalaman Havalimanı'na götürüldü.

Öte yandan, tahliye talebi olasılığı nedeniyle Marmaris Liman İşletmelerinde iki feribotun hazır bekletildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Osman Akça - Turizm

Rodos Adası Marmaris turist Turizm Haberler

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