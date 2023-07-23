Rodos Adası'ndan tahliye edilen 95 turist Marmaris'e getirildi

Avrupa ülkelerinden Rodos Adası'na tatil için gelen ve orman yangını nedeniyle tahliye edilen 95 turist, feribotla Marmaris Limanı'na getirildi. Turistler, gümrük işlemlerinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere Dalaman Havalimanı'na götürüldü.