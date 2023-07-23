Yunanistan'ın Rodos adasında devam eden yangınlarla beraber otellerde konaklama yapan turistlerin tahliyeleri sürüyor. Marmaris Gümrüklü limanına bugün 95 Avrupa vatandaşı geldi. Gelenler acenteler aracılığı ile Marmaris'teki otellere yerleştirildi.

Rodos Adası'nda çıkan yangınlar sebebi ile tahliye edilen turistler Marmaris'e geldi

MUĞLA - Yunanistan'ın Rodos adasında devam eden yangınlarla beraber otellerde konaklama yapan turistlerin tahliyeleri sürüyor. Marmaris Gümrüklü limanına bugün 95 Avrupa vatandaşı geldi. Gelenler acenteler aracılığı ile Marmaris'teki otellere yerleştirildi.

Rodos'ta 5 gündür devam eden orman yangınlarının yerleşim alanlarına ve otellere sıçramasının ardından tahliyeler devam ediyor. Rodos'a tatil için giden 59 Alman, 8 Türk, 4 Avusturya, 2 Bulgaristan,3 irlanda,1 italyan,4 Hollanda, 5 Polonya, 5 Rus, 3 İsviçre ve 1 Ukrayna vatandaşı olmak üzere toplamda 95 vatandaş Rodos'tan kalkan feribot ile Marmaris gümrüklü limanına getirildi.

Turistlerin, limanda kendilerini karşılayan acentelerin ayarladıkları otobüsler ile önce otellere daha sonra da uçaklar ile ülkelerine dönecekleri öğrenildi.

Feribottan inen Alman bir turist, "Yangın sebebi ile geldik, alevler vardı nefes almak çok zordu. O sebepten Marmaris'e gelmek istedik' şeklinde konuştu.

Eşi ve çocukları ile Rodos'a tatile gelen bir Alman aile "Almanya'dan Rodos'a tatile gelmiştik. Kaldığımız otelde yangının dumanlarından dolayı tahliye edildik. Yangın çok büyüktü alevler bizim olduğumuz yere çok yaklaşmıştı.

Bizi Rodos'a getirmek için otobüsler gelmişti ama otobüsle Rodos'a ulaşmamız çok saatler aldı. Yangından dolayı yollar kapalıydı. Sahiller insanlarla doluydu. Bir gece Marmaris'te kalıp sonraki gün ülkemize döneceğiz" diye konuştular.

Rodos feribotu ile Marmaris'e gelen İngiliz bir aile "Manchester'dan Rodos'a ailemle bir kaç haftalığına tatile gelmiştik. Ancak otel yangından zarar gördüğü için kalan 6 günümüzü Marmaris'te ayarladığımız bir otelde geçireceğiz. Biletlerimizi ayarladık, feribot biletlerimizi seyahat acentemiz aldı. Buradaki tatilden sonra Dalaman'dan uçakla ülkemize döneceğiz" şeklinde konuştular.

Ailesi ile Avrupa turuna çıkıp Rodos'a geçen Salih Kurnaz ve eşi, "Yangın bizim tarafta değildi, tamamen öbür taraftaydı. Ama yoğun bir yangın varmış. Aşağı tarafta yangın belli olmuyordu. Uçaktan eşim görmüş. Dün akşam itibari ile elektrikler kesilmeye başladı. Sonra tahliyeler başladı" diyerek adadaki durumu anlattı.