Rocoto Relleno tarifi! MasterChef Rocoto Relleno nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Rocoto Relleno hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Rocoto Relleno hazırladı. Peki, Rocoto Relleno nedir? Rocoto Relleno nasıl yapılır? Rocoto Relleno nedir?

UNESCO özel lezzetlerini sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Rocoto Relleno aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Rocoto Relleno nasıl yapılır? Rocoto Relleno nedir? Rocoto Relleno nasıl yapılır, Rocoto Relleno yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Rocoto Relleno yapıldı, evde klasik Rocoto Relleno yapıldı! İşte en güzel Rocoto Relleno!

ROCOTO RELLENO TARİFİ!

Malzemeler:

2 büyük dolmalık biber veya 4 küçük biber (renkleri değişebilir!)

1 soğan

2 diş sarımsak

1 domates

1 adet sebze suyu küpü

90 gr kinoa

1 yemek kaşığı kekik

1,5 çay kaşığı kimyon tozu

1/2 demet maydanoz

3 patates (yaklaşık 300 gr)

1/2 çay kaşığı biber püresi

50 gr kaşar peyniri

1 yumurta

1 yığın yemek kaşığı kavrulmuş ve tuzlanmış fıstık (yaklaşık 10 ila 15 gr)

Yapılışı :

Kinoayı, sebze suyu küpü eklenmiş kaynar su dolu bir tencerede 12 dakika pişirin. Boşaltın ve rezerve edin.

Patatesleri soyup şeritler halinde kesin ve kaynar suda 10 dakika pişirin. Boşaltın ve rezerve edin. Yumurtayı 10 dakika kadar haşlayın, soğuk suyla durulayın ve soyun.

Fırını önceden 180°C'ye ısıtın.

Biberleri kapağı kapalı olarak 3/4'e bölün, çekirdeklerini ve beyaz kısımlarını çıkarın ve 3 dakika kaynatın. Çatlamamaları için yavaşça boşaltın.

Sarımsak ve soğanı kıyın. İyice eriyene kadar bir tavada kızartın. Doğranmış domatesi, kinoayı, yer fıstığını, kekik, kırmızı biber, kimyon, tuz ve karabiberi ekleyin. Ufalanmış haşlanmış yumurtayı, kıyılmış maydanozu ekleyin, gerekirse baharatını ayarlayın ve ateşi kapatın.

Kaşarı ince dilimler halinde kesin.

Biberleri doldurun: Bir kat kinoa, birkaç dilim baharatlı patates (tuz, karabiber), birkaç dilim peynir ile başlayın ve bir kat kinoa ile devam edin ve birkaç dilim peynirle bitirin. Her bir biberin kapağını tekrar kapatın, yağlanmış bir tabağa kaydırın, bir bardak su ekleyin ve düzenli olarak bastırarak 25 dakika pişirin.

Bu arada salatayı temizleyin ve kalan patates şeritlerini soteleyin.

Biberleri, baharatlı sotelenmiş patates ve geri kalan kinoa dolgusu ile birlikte bir salata yatağında sıcak olarak servis edin.

Yer fıstığını sevmiyorsanız, yerine badem veya macadamia fıstığı kullanabilirsiniz.