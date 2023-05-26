Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Rocky öldü mü? Rocky kimdir? Rocky kaç yaşında, aslen nerelidir?

Rocky öldü mü? Rocky kimdir? Rocky kaç yaşında, aslen nerelidir?

Gündem Haberleri

Rocky öldü mü? Dünyaca ünlü oyuncu Rocky son dönemde vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Rocky öldü mü?

Rocky öldü mü? Rocky ve Rambo gibi karakterlere hayat veren dünyaca ünlü aktör Rocky son dönemde internette en çok araştırılan isimler arasında yer almakta. 75 yaşındaki Stallone ile ilgili internette en çok "Rocky öldü mü? Rocky kimdir? Rocky kaç yaşında, aslen nerelidir?" soruları aratılmakta. İşte Rocky ile ilgili detaylar.

ROCKY ÖLDÜ MÜ?

Sylvester Stallone hala hayattadır. Sylvester Stallone son olarak Cehennem Melekleri 4'ün çekimlerinde yer almıştır.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Sylvester Stallone Gündem Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title