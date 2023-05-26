Rocky öldü mü? Rocky ve Rambo gibi karakterlere hayat veren dünyaca ünlü aktör Rocky son dönemde internette en çok araştırılan isimler arasında yer almakta. 75 yaşındaki Stallone ile ilgili internette en çok "Rocky öldü mü? Rocky kimdir? Rocky kaç yaşında, aslen nerelidir?" soruları aratılmakta. İşte Rocky ile ilgili detaylar.

ROCKY ÖLDÜ MÜ?

Sylvester Stallone hala hayattadır. Sylvester Stallone son olarak Cehennem Melekleri 4'ün çekimlerinde yer almıştır.