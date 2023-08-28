Robot Sophia hakkında detaylar araştırılmaktadır. Robot Sophia hangi ülkede yapıldı merak konusu oldu. Peki, Robot Sophia kimdir, hangi ülkenin vatandaşı? Robot Sophia'yı kim yaptı, nereli? İşte detaylar...

Robot Sophia, dünyanın ilk vatandaşlık hakkına sahip robotu olarak bilinir. Robot Sophia'yı kim yaptı, hangi ülke vatandaşı soruları araştırılan konular arasında yer alıyor. Robot Sophia'nın özellikleri merak konusu oldu. Peki, Robot Sophia kimdir, hangi ülkenin vatandaşı? Robot Sophia'yı kim yaptı, nereli? Detaylar haberimizde...

ROBOT SOPHİA KİMDİR?

Sophia , Hong Kong merkezli Hanson Robotics şirketi tarafından geliştirilen sosyal insansı bir robottur. Sophia, 14 Şubat 2016'da etkinleştirildi ve ilk kez Mart 2016'nın ortalarında Austin , Texas, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki South by Southwest'te (SXSW) halka açıldı. Sophia, sosyal davranışları taklit edebilen ve insanlarda sevgi duygularını uyandırabilen bir "sosyal robot" olarak pazarlanıyor.

SOPHİA HANGİ ÜLKENİN VATANDAŞI?

Hong Kong merkezli Hanson Robotics tarafından geliştirildi. Sophia, insan yüz ifadelerini taklit edebilme yeteneğine sahip ve karmaşık sohbetler yapabilir. Sophia, 2017 yılında Suudi Arabistan tarafından vatandaşlık hakkı verilen ilk ve tek robot oldu. Sophia'nın amacı, insanlarla daha iyi etkileşim kurmak ve onlara yardımcı olmaktır. Kasım 2017'de Sophia, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının ilk İnovasyon Şampiyonu seçildi ve Birleşmiş Milletler unvanı verilen ilk insan olmayan insan oldu.