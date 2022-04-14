Roblox çöktü mü? Roblox neden açılmıyor? 14 Nisan Roblox'ta sorun mu var?

Roblox çöktü mü? Roblox'a ne oldu merak ediliyor. Roblox'un geliştiricileri ilk olarak Cuma günü hizmetle ilgili sorun yaşandığı hakkında tweet attı. Pazar günü öğleden sonra ise, bölgeleri kademeli olarak yeniden çevrimiçi hale getirdiğini söyledi. Pazar akşamına kadar Roblox'un her yerde tekrardan çevrimiçi olduğunu belirtmişti ancak oyuncular yeniden serverlara erişemiyor. Peki, Roblox neden açılmıyor? Roblox'a ne oldu? Detaylar haberimizde...

ROBLOX NEDEN AÇILMIYOR?

Roblox bugün 14 Nisan 2022'de çöktü. Roblox şu anda çalışmıyor, ancak henüz resmi açıklama gelmedi. Downdetector hizmetinin sağladığı grafiğe göre kullanıcıların Roblox ile sorun yaşadığını görebiliyoruz.

En çok bildirilen sorunlar %73 Web Sitesi %21 Sunucu Bağlantısı %6 Oyun Oynama.

ROBLOX'A NE OLDU?

Henüz Roblox geliştiricilerinden resmi bir açıklama yok. Daha fazla bilgi edinilirse bu haberi güncelleyeceğiz.

ROBLOX NEDİR?

Roblox, Roblox Corporation tarafından geliştirilen bir çevrimiçi oyun platformu ve oyun yaratma sistemidir. Kullanıcıların oyunları programlamasına ve diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan oyunları oynamasına olanak tanır. David Baszucki ve Erik Cassel tarafından 2004'te kurulan ve 2006'da piyasaya sürülen platform, kullanıcılar tarafından Lua programlama dilinde kodlanmış birden çok türde oyunlara ev sahipliği yapmaktadır. Oyun, 2010'ların ikinci yarısında hızla büyümeye başladı ve bu büyüme COVID-19 pandemisiyle birlikte daha da hızlandı.

Roblox ücretsiz oynanabilir ve oyun içi satın alımlar "Robux" adlı sanal para birimi üzerinden yapılabilir. Ağustos 2020 itibarıyla, Roblox'un 164 milyondan fazla aylık aktif kullanıcısı bulunmaktadır ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 yaş altı tüm çocukların yarısından fazlası tarafından oynanmaktadır.

Roblox, oyun eleştirmenleri tarafından genel anlamda olumlu eleştiriler almıştır.

Roblox Studio

Roblox, oyuncuların tescilli motoru Roblox Studio'yu kullanarak kendi oyunlarını ve modellemelerini oluşturmalarına izin verir. Bu oyunlar sonra diğer kullanıcılar tarafından oynanabilir ve modeller oyunlarda kullanılabilir. Oyunlar, oyun ortamını manipüle etmek için Lua programlama dilini kullanan bir nesne yönelimli programlama sistemi altında kodlanmıştır. Ayrıca kullanıcılar, "game passes" olarak bilinen oyun içi tek seferlik satın alma işlemlerinin yanı sıra "geliştirici ürünleri" veya "ürünler" olarak bilinen, birden fazla kez satın alınabilen içerikler oluşturabilirler. Satın alımlardan elde edilen gelirin bir yüzdesi, geliştirici ve Roblox Corporation arasında paylaştırılır. Roblox Studio kullanılarak üretilen oyunların çoğu çocuklar tarafından geliştirilmekte ve yılda toplam 20 milyon oyun üretilmektedir.

Eşyalar ve para birimi

Roblox, oyuncuların platformda avatar adı verilen sanal karakterlerini kişiselleştirmek için kullanılabilecek sanal ögeler satın almalarına, satmalarına ve oluşturmalarına olanak tanır. Kıyafetler herkes tarafından satın alınabilir ancak yalnızca premium üyeler kıyafetleri satabilir. Sınırlı sürüm statüsüne sahip ürünler de yalnızca premium üyeliğe sahip kullanıcılar arasında takas edilebilir veya satılabilir.

Robux, Roblox'ta oyuncuların çeşitli ögeleri satın almasına izin veren sanal para birimidir. Oyuncular, Robux'u gerçek para birimi ile satın alarak, premium üyeliğe sahip üyelere verilen düzenli bir maaştan veya Roblox'ta sanal içerik üreterek ve satarak diğer oyunculardan edinebilirler. Kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğin satışı yoluyla elde edilen Robux, web sitesinin Developer Exchange sistemi aracılığıyla gerçek para birimine dönüştürülebilir. İnternet üzerinde ücretsiz Robux verdiğini söyleyen çeşitli dolandırıcılık amaçlı web siteleri de bulunmaktadır.

Roblox bazen gerçek hayattaki ve sanal etkinliklere ev sahipliği yapar. Örneğin geçmişte, platformdaki sıradan oyuncular için bir kongre olan BloxCon gibi etkinlikler gerçekleşmiştir Roblox, paskalya yumurtası avı ve bağış toplama işlevi de gören bir ödül töreni olan "Bloxy Awards" adı verilen çeşitli yıllık etkinliklere de ev sahipliği yapar. Platformda düzenlenen Bloxy Awards'ın 2021 töreninin olduğu oyunda aynı anda 619 bin kişi vardı. Roblox bu sırada sunucularını bazen kapatıp yeniden açtı, oyuna girmekte arada error 503 sorunu oluştu. Tören 4 nisana kadar yeniden izlenebilecek. Roblox Corporation, San Francisco'da yalnızca davetlilerin katıldığı üç günlük bir etkinlik olan ve sitedeki en iyi içerik oluşturucuların platformda yapılacak değişiklikleri öğrendikleri Roblox Geliştiriciler Konferansı'na her yıl ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca şirket Londra ve Amsterdam'da da benzer etkinliklere ev sahipliği yapmıştır.

Roblox zaman zaman Wonder Woman 1984 ve Aquaman'ı tanıtmak için düzenlenenler gibi filmleri tanıtmak için etkinliklere katılır. 2020'de, Amerikalı rapçi Travis Scott'un Fortnite'taki sanal konseriyle karşılaştırılan ilk sanal konserine ev sahipliği yaptı, bu sırada Amerikalı rapçi Lil Nas X'in "Holiday" şarkısını Roblox oyuncularına sundu.

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