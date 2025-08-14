Roblox ne zaman açılacak? SON DURUM! 14 Ağustos Roblox bugün açılır mı?

"Çocuklara zararlı içerik" gerekçesiyle kapatılan Roblox için hâlâ net bir geri dönüş tarihi verilmiş değil. Peki, 14 Ağustos Roblox bugün açılır mı? 14 Ağustos itibarıyla Roblox açıldı mı, Roblox Türkiye'de erişime tekrar açılacak mı gibi sorulara yanıt arayanlar için işte güncel bilgiler ve resmi açıklamalara göre son durum…

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Roblox, 7 Ağustos 2024 tarihinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime kapatıldı. Gerekçe olarak, çocuklara yönelik zararlı içerikler ve güvenlik açıkları gösterildi. Bu karar sonrası oyun platformuna Türkiye'den erişim tamamen engellendi.

14 AĞUSTOS ROBLOX BUGÜN AÇILIR MI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Roblox'un yeniden açılabilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerektiğini açıkladı. Bu şartlar arasında şunlar yer alıyor:

Zararlı içeriklerin tamamen kaldırılması,

Ebeveyn kontrolü ve yaş doğrulama sistemlerinin güçlendirilmesi,

Türkiye'de yasal temsilcilik kurulması.

Roblox yönetiminin bu taleplere kısmen yanıt verdiği, ancak sürecin henüz tamamlanmadığı bildiriliyor. Dolayısıyla 14 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla Roblox açılmadı ve platforma erişim hâlâ mümkün değil.