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Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 3 Kasım Roblox ile ilgili son gelişmeler...

Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 3 Kasım Roblox ile ilgili son gelişmeler...
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Roblox'un ne zaman açılacağına dair merak edilenler ve 3 Kasım'da Roblox ile ilgili son gelişmeler bu haberde yer alıyor. Roblox'un açılıp açılmayacağı konusu, oyun severlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Roblox oyun platformunun yeniden ne zaman erişime açılacağı kullanıcılar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. 3 Kasım tarihi itibarıyla Roblox ile ilgili en son gelişmeler ve bilgiler haberimizde yer alıyor. Oyun severlerin sabırsızlıkla beklediği bu platformun yeniden faaliyete geçmesine dair son durumu öğrenmek için detaylı bilgileri inceleyebilirsiniz. Oyun dünyasında önemli bir yere sahip olan Roblox'un durumu, oyuncuların ilgisini çekmeye devam ediyor. Peki, Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 3 Kasım Roblox ile ilgili son gelişmeler...

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çocuk istismarı suçlamasıyla yaptığı başvuru üzerine erişim engelinin getirildiği öğrenildi. Roblox'un ne zaman açılacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Gelişmeler yakından takip ediliyor.

ROBLOX ÇÖKTÜ MÜ?

Roblox, Türkiye'de erişime kapatıldı.

Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 3 Kasım Roblox ile ilgili son gelişmeler...

ROBLOX AÇILACAK MI?

Oyunseverler, erişim engelinden dolayı Roblox'a giriş yapamıyor. Roblox, Roblox Corporation tarafından geliştirilen bir çevrimiçi deneyim platformu ve deneyim oluşturma sistemidir. Kullanıcıların deneyimlerini programlamasına ve diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan deneyimleri oynamasına olanak tanır. David Baszucki ve Erik Cassel tarafından 2004'te kurulan ve 2006'da piyasaya sürülen platform, kullanıcılar tarafından Lua programlama dilinde kodlanmış birden çok türde oyunlara ev sahipliği yapmaktadır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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