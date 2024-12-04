Üye Girişi
Haberler
Rusya'dan Suriye'deki gelişmelerle ilgili yeni açıklama: Türkiye ile yakın temastayız

Rusya'dan sınırımızı kan gölüne çeviren savaşla ilgili yeni açıklama

 Esad rejimi, Doğu Guta'da eli silah tutanları gözaltına almaya başladı

Esad eli silah tutan herkesi gözaltına almaya başladı

 DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız

Asılan bayraktan rahatsız olan biri var: Halep kimin toprağı?
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi

İstanbul'da hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi

Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? Roblox erişim engelinde son durum!

Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? Roblox erişim engelinde son durum!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Roblox, dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan online oyun platformu, Türkiye'de erişim engeli ile karşı karşıya. Kullanıcılar, Roblox'un ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? İşte detaylar!

Roblox'a erişim problemi, oyuncular arasında büyük bir merak uyandırdı. Türkiye ve dünya genelinde platforma giriş yapılamadığı bildiriliyor. Oyun severlerin sabırsızlıkla beklediği bu platformun yeniden faaliyete geçmesine dair son durumu öğrenmek için detaylı bilgileri inceleyebilirsiniz. Oyun dünyasında önemli bir yere sahip olan Roblox'un durumu, oyuncuların ilgisini çekmeye devam ediyor. "Roblox açılacak mı?" sorusu, sosyal medya ve forumlarda en çok sorulan konulardan biri haline geldi. Peki, Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? Roblox erişim engelinde son durum!

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Roblox, Türkiye'de 7 Ağustos 2024 tarihinden itibaren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime engellenmişti. Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı kararla başlayan bu erişim engeli, Türkiye'deki kullanıcıları etkilemişti. Ancak şu an için Roblox'un ne zaman tekrar açılacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Oyun severler, platformun yeniden erişime açılması için gelişmeleri yakından takip ediyor.

Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? Roblox erişim engelinde son durum!Roblox

ROBLOX AÇILACAK MI?

Roblox'un açılış tarihiyle ilgili bir bilgi açıklanmadığı için, kullanıcılar ve oyun meraklıları, resmi duyurulara ve BTK'nın yeni açıklamalarına odaklanıyor. Roblox'un açılmasıyla ilgili kesin bir tarih verildiğinde, bu açıklamalar Supercell gibi resmi kanallar üzerinden yapılacaktır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

15 yaşındaki kız çocuğu, tacize uğradığı anları kayda aldı
img

Şekerde yeni uygulama başladı
img

Kesin kararını verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Yabani ne zaman final yapacak? Final bölümü belli oldu CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 4 Aralık günün maçları nereden izlenir? 5 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Kova, İkizler, Başak burcu yorumu! 5 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları A SPOR CANLI İZLE! ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI maçları HD, şifresiz, donmadan izleme linki Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? Roblox erişim engelinde son durum! ANTALYA'DA DEPREM! Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları! SON DAKİKA: Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu, büyüklüğü kaç? Dünya Madenciler Günü Kutlaması 4 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? ASGARİ ÜCRET ZAMMI! Asgari ücret 2025 ne kadar olacak? Asgari ücret zammı netleşti mi? Asgari ücret toplantısı ne zaman? 4 Aralık Dünya Madenciler Günü mesajları! Dünya Madenciler Günü sözleri neler?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.