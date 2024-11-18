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Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 18 Kasım Roblox erişim engelinde son durum!

Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 18 Kasım Roblox erişim engelinde son durum!
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Popüler online oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellenmişti. Kullanıcılar, Roblox'un ne zaman tekrar erişime açılacağını merak ediyor. 18 Kasım Pazartesi günü Roblox'un açılıp açılmayacağı araştırılıyor.

Roblox oyun platformunun yeniden ne zaman erişime açılacağı kullanıcılar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. 18 Kasım tarihleri itibarıyla Roblox ile ilgili en son gelişmeler ve bilgiler haberimizde yer alıyor. Oyun severlerin sabırsızlıkla beklediği bu platformun yeniden faaliyete geçmesine dair son durumu öğrenmek için detaylı bilgileri inceleyebilirsiniz. Oyun dünyasında önemli bir yere sahip olan Roblox'un durumu, oyuncuların ilgisini çekmeye devam ediyor. Peki, Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 18 Kasım Roblox erişim engelinde son durum!

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Roblox, Türkiye'de 7 Ağustos 2024 tarihinden itibaren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime engellenmişti. Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı kararla başlayan bu erişim engeli, Türkiye'deki kullanıcıları etkilemişti. Ancak şu an için Roblox'un ne zaman tekrar açılacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Oyun severler, platformun yeniden erişime açılması için gelişmeleri yakından takip ediyor.

Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 18 Kasım Roblox erişim engelinde son durum!

ROBLOX ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcı raporları Roblox şirketinde mevcut bir problem olduğuna işaret ediyor. Roblox'un son 24 saat içindeki kesintileri şu şekilde;

Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 18 Kasım Roblox erişim engelinde son durum!

ROBLOX AÇILACAK MI?

Roblox'un açılış tarihiyle ilgili bir bilgi açıklanmadığı için, kullanıcılar ve oyun meraklıları, resmi duyurulara ve BTK'nın yeni açıklamalarına odaklanıyor. Roblox'un açılmasıyla ilgili kesin bir tarih verildiğinde, bu açıklamalar Supercell gibi resmi kanallar üzerinden yapılacaktır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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