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Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 11 Kasım Roblox erişim engelinde son durum!

Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 11 Kasım Roblox erişim engelinde son durum!
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Roblox, dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip bir oyun platformu. Ancak son dönemde Türkiye'den erişim engeli ile karşı karşıya kaldı. 11 Kasım itibarıyla hala erişim engeli devam ediyor.

Roblox oyun platformunun yeniden ne zaman erişime açılacağı kullanıcılar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. 11 Kasım tarihi itibarıyla Roblox ile ilgili en son gelişmeler ve bilgiler haberimizde yer alıyor. Oyun severlerin sabırsızlıkla beklediği bu platformun yeniden faaliyete geçmesine dair son durumu öğrenmek için detaylı bilgileri inceleyebilirsiniz. Oyun dünyasında önemli bir yere sahip olan Roblox'un durumu, oyuncuların ilgisini çekmeye devam ediyor. Peki, Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 11 Kasım Roblox erişim engelinde son durum!

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Kullanıcılar, Roblox'un ne zaman açılacağını merak ediyor. Erişim engelinin ne zaman kalkacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 11 Kasım Roblox erişim engelinde son durum!

ROBLOX NE ZAMAN KAPATILDI?

Roblox, Türkiye'de 7 Ağustos 2024 tarihinden itibaren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime engellenmişti. Erişim engeli, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği bir karar sonucunda uygulanmaya başlanmıştı. Oyun severler, Roblox'un ne zaman açılacağına dair araştırma yapmaya devam ediyor.

Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 11 Kasım Roblox erişim engelinde son durum!

ROBLOX AÇILACAK MI?

Oyun severler, erişim engelinden dolayı Roblox'a giriş yapamıyor. Roblox, Roblox Corporation tarafından geliştirilen bir çevrimiçi deneyim platformu ve deneyim oluşturma sistemidir. Kullanıcıların deneyimlerini programlamasına ve diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan deneyimleri oynamasına olanak tanır. David Baszucki ve Erik Cassel tarafından 2004'te kurulan ve 2006'da piyasaya sürülen platform, kullanıcılar tarafından Lua programlama dilinde kodlanmış birden çok türde oyunlara ev sahipliği yapmaktadır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKaplumba Nisa:

Merhaba Roblox artık açılsın lütfen biz artık açılmasını istiyoruz roblox kapandı biz napcaz artık bunu okuyorsanız biz robloxun açılmasını istiyoruz lütfen açın artık

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