Üye Girişi
Haberler
Bursa'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

Bursa'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin denetim firması yetkilisi de gözaltında

78 kişinin can verdiği yangına ilişkin kritik isim gözaltında
İmamoğlu'na jet soruşturma

İmamoğlu'na kürsüden iner inmez jet soruşturma
İstanbul Valiliği'nden kamu kurumlarına 'Cuma namazı' uyarısı

İstanbul Valiliği'nden kamu kurumlarına 'Cuma namazı' uyarısı

Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 27 Ocak 2025 Roblox erişim engelinde son durum!

Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 27 Ocak 2025 Roblox erişim engelinde son durum!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Roblox'a erişim problemi, oyuncular arasında büyük bir merak uyandırdı. Türkiye ve dünya genelinde platforma giriş yapılamadığı bildiriliyor. "Roblox ne zaman açılacak?" ve "27 Ocak 2025 itibarıyla Roblox açılacak mı?" soruları, sosyal medya ve oyun forumlarında en çok tartışılan konular arasında yer alıyor.

Oyun dünyasında milyonlarca kişi tarafından oynanan ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Roblox, yaşanan bu erişim sorunu nedeniyle gündemin odağına oturdu. Oyuncular, platformun ne zaman yeniden aktif hale geleceğine dair detaylı bilgi bekliyor. Peki, Roblox erişim engelinde son durum nedir? Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 27 Ocak 2025 Roblox erişim engelinde son durum!

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Roblox, Türkiye'de 7 Ağustos 2024 tarihinden itibaren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime engellenmişti. Ancak şu an için Roblox'un ne zaman tekrar açılacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 27 Ocak 2025 Roblox erişim engelinde son durum!

ROBLOX AÇILACAK MI?

Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı kararla başlayan bu erişim engeli, Türkiye'deki kullanıcıları etkilemişti.

Bakan Uraloğlu, Erdoğan Aktaş'ın 'Roblox ve Discord'ta yasak kalkıyor mu' sorusu üzerine, "Esasında ikisi de bizimle iletişim halinde. Mahkeme kararlarıyla kapatılmış. Oradaki bizim BTK'nın yetkisinde olan konular değil. Onun dışında mahkeme kararıyla kapatıldığı için yeniden açılması için mahkeme kararı gerekli. Bizim ile iletişim halindeker Türkiye'de temsilcilikleri olmadığı halde çünkü bizim için öyle bir kanuni bir zorunluluk yok. Mahkemenin kapattığı gerekçeleri düzeltme konusunda gayretleri var o bittiği zaman tekrar mahkemeye müracaat ettiklerinde açılmaları mümkün olabilecek" ifadelerine yer verdi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Bu kart durduk yere para kesiyor
img

Faturalar günler sonra iki katına çıkacak
img

Görüntü resmen çıldırttı! Yürüyüşe geçen on binler için skandal çağrı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı

Uzun süre sonra yeni fotoğraf! İşte Demirtaş'ın son hali
Kocaları ilişki mi yaşıyor? İki sosyetik güzelden peş peşe açıklama geldi

Kocaları ilişki mi yaşıyor? İki sosyetik güzelden peş peşe açıklama
Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti

Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti
Mikrofon uzatılan çobanın gerçek mesleği duyanları kahretti

Mikrofon uzatılan çobanın gerçek mesleği duyanları kahretti
41 yıl önce söylediği türkü Türkiye'nin dilinde! Küçük kızın son hali

41 yıl önce söylediği türkü şimdi Türkiye'nin dilinde
İrfan Can Eğribayat'a çirkin mesaj

Mide bulandıran mesajı paylaştı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.