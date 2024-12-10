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Roblox ne zaman açılacak, açılacak mı? 10 Aralık Roblox erişim engelinde son durum!

Roblox ne zaman açılacak, açılacak mı? 10 Aralık Roblox erişim engelinde son durum!
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Son dönemin popüler oyun platformlarından olan Roblox'a erişim engeli getirilmişti. Kullanıcılar, 10 Aralık tarihinde bu erişim engelinin kalkıp kalkmayacağını merak ediyor. Roblox ne zaman açılacak ve açılacak mı soruları gündemdeki yerini koruyor.

Roblox'a erişim problemi, oyuncular arasında büyük bir merak uyandırdı. Türkiye ve dünya genelinde platforma giriş yapılamadığı bildiriliyor. Oyun severlerin sabırsızlıkla beklediği bu platformun yeniden faaliyete geçmesine dair son durumu öğrenmek için detaylı bilgileri inceleyebilirsiniz. Oyun dünyasında önemli bir yere sahip olan Roblox'un durumu, oyuncuların ilgisini çekmeye devam ediyor. "Roblox açılacak mı?" sorusu, sosyal medya ve forumlarda en çok sorulan konulardan biri haline geldi. Peki, Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? Roblox erişim engelinde son durum!

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Roblox, Türkiye'de 7 Ağustos 2024 tarihinden itibaren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime engellenmişti. Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı kararla başlayan bu erişim engeli, Türkiye'deki kullanıcıları etkilemişti. Ancak şu an için Roblox'un ne zaman tekrar açılacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Oyun severler, platformun yeniden erişime açılması için gelişmeleri yakından takip ediyor.

Roblox ne zaman açılacak, açılacak mı? 10 Aralık Roblox erişim engelinde son durum!

ROBLOX AÇILACAK MI?

Roblox'un Türkiye'de yeniden erişime açılıp açılmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılar, özellikle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Roblox'un resmi iletişim kanallarından gelecek haberlere odaklanmış durumda. Eğer erişimin yeniden sağlanmasıyla ilgili bir karar alınırsa, bu bilgiler hem Roblox'un resmi sosyal medya hesapları hem de diğer güvenilir kaynaklar üzerinden duyurulacaktır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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