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Roblox ne zaman açılacak? 27 Ağustos Salı Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler...

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Popüler oyun platformu Roblox'un ne zaman açılacağı merak konusu oldu. 27 Ağustos Salı günü Roblox'un açılıp açılmayacağı konusunda belirsizlik devam ediyor. Roblox'un neden engellendiği ve son durumu hakkında detaylı bilgi bekleniyor.

27 Ağustos Salı Roblox bugün açılır mı? Roblox neden engellendi? Popüler çevrimiçi oyun platformu Roblox'un ne zaman yeniden erişime açılacağı merak konusu oldu. 27 Ağustos Salı günü Roblox'un açılıp açılmayacağı konusunda net bir bilgi verilmedi. Roblox'un neden engellendiği araştırılıyor. Roblox ne zaman açılacak? 27 Ağustos Salı Roblox bugün açılır mı? Roblox neden engellendi? işte detaylar...

ROBLOX AÇILACAK MI?

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının başvuruyu çocuk istismarı suçlaması ile yaptığı öğrenildi. Roblox'un ne zaman açılacağı ile ilgili de bir bilgi henüz yok.

Roblox ne zaman açılacak? 27 Ağustos Salı Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler...

ROBLOX NEDİR?

Roblox, Roblox Corporation tarafından geliştirilen bir çevrimiçi deneyim platformu ve deneyim oluşturma sistemidir. Kullanıcıların deneyimlerini programlamasına ve diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan deneyimleri oynamasına olanak tanır. David Baszucki ve Erik Cassel tarafından 2004'te kurulan ve 2006'da piyasaya sürülen platform, kullanıcılar tarafından Lua programlama dilinde kodlanmış birden çok türde oyunlara ev sahipliği yapmaktadır.

ROBLOX NEDEN YASAKLANDI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yaptığı açıklamada, çocuk istismarına izin vermeyeceklerini belirterek şunları söyledi: "Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle Roblox isimli oyun platformuna ve uygulama marketlerindeki linklerine, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" da belirtilen hususlar çerçevesinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilmiştir. Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti, bir Hukuk Devletidir. Devletimiz, Anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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