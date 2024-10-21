ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 21 EKİM Roblox açıldı mı? Roblox neden engellendi?

Popüler çevrimiçi oyun platformu Roblox'a yönelik erişim engeli, kullanıcıların endişelerini artırmaya devam ediyor. 21 Ekim itibarıyla halen erişime kapalı olan Roblox'un ne zaman açılacağı ise merakla bekleniyor. Kullanıcılar, bu erişim sorununun ne kadar süreceğini ve platforma ne zaman yeniden giriş yapabileceklerini öğrenmek için güncel gelişmeleri takip ediyorlar. Peki, Roblox ne zaman açılacak? 21 EKİM Roblox açıldı mı? Roblox neden engellendi? Detaylar haberimizde...

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının başvuruyu çocuk istismarı suçlaması ile yaptığı öğrenildi.

ROBLOX AÇILACAK MI?

Roblox'un ne zaman açılacağı ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.

ROBLOX NEDİR?

Roblox, Roblox Corporation tarafından geliştirilen bir çevrimiçi deneyim platformu ve deneyim oluşturma sistemidir. Kullanıcıların deneyimlerini programlamasına ve diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan deneyimleri oynamasına olanak tanır. David Baszucki ve Erik Cassel tarafından 2004'te kurulan ve 2006'da piyasaya sürülen platform, kullanıcılar tarafından Lua programlama dilinde kodlanmış birden çok türde oyunlara ev sahipliği yapmaktadır.