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Roblox ne zaman açılacak? 15 Ağustos Perşembe Roblox bugün açılır mı? Roblox neden engellendi?

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Kullanıcılar, Roblox'un ne zaman açılacağını merak ediyor. 15 Ağustos Perşembe günü Roblox'un açılıp açılmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Roblox neden engellendi sorusu ise gündemdeki yerini koruyor.

Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak? Roblox neden yasaklandı? Roblox neden açılmıyor, sebebi ne? 15 Ağustos Roblox açılacak mı? Roblox'un açılıp açılmayacağı kullanıcılar tarafından sorgulanıyor. Türkiye'de Instagram'a getirilen erişim engeli sonrası, kapatılan bir diğer uygulama Roblox oldu. Peki Roblox neden kapatıldı?

ROBLOX NEDEN YASAKLANDI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yaptığı açıklamada, çocuk istismarına izin vermeyeceklerini belirterek şunları söyledi: "Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle Roblox isimli oyun platformuna ve uygulama marketlerindeki linklerine, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" da belirtilen hususlar çerçevesinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilmiştir. Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti, bir Hukuk Devletidir. Devletimiz, Anayasamıza göre çocuklarımızın korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.

Roblox ne zaman açılacak? 15 Ağustos Perşembe Roblox bugün açılır mı? Roblox neden engellendi?Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

ROBLOX AÇILACAK MI?

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının başvuruyu çocuk istismarı suçlaması ile yaptığı öğrenildi. Roblox'un ne zaman açılacağı ile ilgili de bir bilgi henüz yok.

Roblox ne zaman açılacak? 15 Ağustos Perşembe Roblox bugün açılır mı? Roblox neden engellendi?

ROBLOX NEDİR?

Roblox, Roblox Corporation tarafından geliştirilen bir çevrimiçi deneyim platformu ve deneyim oluşturma sistemidir. Kullanıcıların deneyimlerini programlamasına ve diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan deneyimleri oynamasına olanak tanır. David Baszucki ve Erik Cassel tarafından 2004'te kurulan ve 2006'da piyasaya sürülen platform, kullanıcılar tarafından Lua programlama dilinde kodlanmış birden çok türde oyunlara ev sahipliği yapmaktadır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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