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ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 14 Ekim Roblox açılacak mı? Roblox ile ilgili son gelişmeler

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 14 Ekim Roblox açılacak mı? Roblox ile ilgili son gelişmeler
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Dünya genelinde popüler olan online oyun platformu Roblox'un ne zaman açılacağı merak konusu oldu. 14 Ekim tarihinde Roblox'un durumuyla ilgili son gelişmeler ve bilgiler bekleniyor. Roblox kullanıcıları platformun ne zaman aktif olacağını sabırsızlıkla bekliyor.

14 Ekim Pazartesi Roblox bugün açılır mı? Roblox neden engellendi? Popüler çevrimiçi oyun platformu Roblox'un ne zaman yeniden erişime açılacağı merak konusu oldu. 14 Ekim Pazartesi günü Roblox'un açılıp açılmayacağı konusunda net bir bilgi verilmedi. Roblox'un neden engellendiği araştırılıyor. Roblox ne zaman açılacak? 14 Ekim Pazartesi Roblox bugün açılır mı? Roblox neden engellendi? İşte detaylar...

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının başvuruyu çocuk istismarı suçlaması ile yaptığı öğrenildi. Roblox'un ne zaman açılacağı ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 14 Ekim Roblox açılacak mı? Roblox ile ilgili son gelişmeler

ROBLOX NEDİR?

Roblox, Roblox Corporation tarafından geliştirilen bir çevrimiçi deneyim platformu ve deneyim oluşturma sistemidir. Kullanıcıların deneyimlerini programlamasına ve diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan deneyimleri oynamasına olanak tanır. David Baszucki ve Erik Cassel tarafından 2004'te kurulan ve 2006'da piyasaya sürülen platform, kullanıcılar tarafından Lua programlama dilinde kodlanmış birden çok türde oyunlara ev sahipliği yapmaktadır.

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 14 Ekim Roblox açılacak mı? Roblox ile ilgili son gelişmeler

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ROBLOX İLE İLGİLİ NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eğitim Öğretim Yılı Açılışı, Eğitim Teknolojileri AR-GE ve Kalite Zirvesi'nde konuştu. Geçtiğimiz ay erişime engellenen Roblox oyun platformu için sert ifadeler kullanan Erdoğan "Oyun platformları şiddeti teşvik etme yanında, aile yapımızı bozan sapkın akımların özendirilmesine de aracılık ediyor. Sadece şiddet, sadece sapkın akımlar değil, aynı zamanda ırkçılık da körükleniyor" dedi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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