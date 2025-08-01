Roblox ne zaman açılacak? 1 Ağustos Roblox açılacak mı? BTK Roblox yasağı son durum!

Roblox ne zaman açılacak? Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) aldığı karar doğrultusunda erişim engeline maruz kalan Roblox, Türkiye'de hâlâ kapalı. Kullanıcılar, Roblox erişim yasağı ne zaman kalkacak? sorusuna net bir cevap arıyor. Peki, Roblox ne zaman açılacak? 1 Ağustos Roblox açılacak mı?

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Roblox'un Türkiye'deki erişimi, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla 7 Ağustos 2024 tarihinde engellenmişti. BTK tarafından uygulanan bu erişim engelinin gerekçesi olarak, platformda yer alan çocukları hedef alan uygunsuz ve zararlı içerikler gösterilmişti.

ROBLOX AÇILACAK MI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Roblox'un Türkiye'de tekrar açılabilmesi için platformun içerik temizliği ve güvenlik düzenlemeleri yapması gerektiğini belirtti. Roblox yetkilileri ise Türkiye pazarına önem verdiklerini ve yerel düzenlemelere uyum sağlamak için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Ayrıca Roblox yönetimi, Türkiye'de bir ofis açma ve Türk moderatörlerden oluşan özel bir ekip kurma planlarını duyurdu. Ancak bu adımların tamamlanması ve mahkeme kararıyla yasağın resmen kaldırılması gerekiyor.