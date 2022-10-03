Hollandalı eski futbolcudur. Asıl mevkisi olan forvet pozisyonunda görev almasına rağmen gerektiğinde sağ, sol kanatlar ve forvet arkasında da oynayabilmiştir. 2005-2017 yılları arası Hollanda millî futbol takımında'da forma giymiştir. Peki, Robin Van Persie hangi dili konuşuyor? Robin Van Persie kimdir? Robin Van Persie kaç yaşında, nereli? Robin Van Persie hayatı ve biyografisi nedir?

Robin van Persie, Hollanda'lı futbolcu. Şu anda İngiltere'nin Arsenal takımında ve Hollanda milli takımı'nda oynamaktadır. Peki, Robin Van Persie hangi dili konuşuyor? Robin Van Persie kimdir? Robin Van Persie kaç yaşında, nereli? Robin Van Persie hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ROBİN VAN PERSİEHANGİ DİLİ KONUŞUYOR?

Robin van Persie (Felemenkçe söyleyişi (d. 6 Ağustos 1983), kariyerini Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sürdürmekte olan Hollandalı profesyonel futbolcu.

Robin van Persie, Hollanda'lı futbolcu. Şu anda İngiltere'nin Arsenal takımında ve Hollanda milli takımı'nda oynamaktadır.

ROBİN VAN PERSİE KİMDİR?

Robin van Persie (Felemenkçe söyleyişi (d. 6 Ağustos 1983), kariyerini Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sürdürmekte olan Hollandalı profesyonel futbolcu.

Van Persie sanatçı bir ailenin çocuğu olarak Rotterdam'da doğmuştur.

Annesi José Ras çocuklara resim çizmeyi öğreten bir ressam ve aynı zamanda mücevher tasarımcısı babası Bob ise bir heykeltıraştır.

Annesi ve babası boşandıktan sonra o babası ile yaşamaya başlamıştır. Arsenal'a transfer olduktan sonra İngiltere, Kuzey Londra'daki Hampstead'da yaşamaya başlamıştır.

Van Persie daha sonra Faslı olan Bouchra ile evlenmiş ve çiftin Shaqueel adında bir oğlu ve Dina adında bir kızı dünyaya gelmiştir.

Robin van Persie, Hollanda'lı futbolcu. Şu anda İngiltere'nin Arsenal takımında ve Hollanda milli takımı'nda oynamaktadır.

Forvet, forvet arkası ayrıca sol kanat da oynayabilen Robin van Persie, futbola Excelsior Rotterdam'da başladı. Excelsior Rotterdam'dan sonra Feyenoord'a gitti. 2004 yılında 2,75 milyon sterline Arsenal'e transfer oldu.

Arsenal ile ilk sezonunda Community Shield ve 2005 FA Kupası'nı kazandı. 2006 yılında Yılın Rotterdam'lı Sporcusu ödülünü kazandı. Hırsıyla ve mücadelesiyle tanınan van Persie, takımına her zaman destek olmaya çalıştığı için Arsenal taraftarlarınca çok sevilmektedir.

Robin van Persie Hollanda milli takımında ilk maçına 2005 yılında çıktı. 2006 FIFA Dünya Kupası ve UEFA Euro 2008'de Hollanda milli takımının bir parçasıydı. Ayrıca 2010 FIFA Dünya Kupası elemelerinde milli takımda oynamaktadır.

Ailesi ve Çocukluğu

Robin van Persie Rotterdam'ın doğu tarafındaki Kralingen'de büyüdü. Van Persie sanatçı bir ailenin çocuğudur. Annesi José Ras ressam, babası Bob ise heykeltraştı. Lilly and Kiki adlarında iki kızkardeşi vardır. Robin van Persie, anne babası gibi sanatla uğraşması için sıksık teşvik edildi, ama o futbolla ilgilenmeyi tercih etti.

Van Persie 2001 yılında SBV Excelsior takımının genç kadrosuna katıldı. Fakat teknik kadroyla yaşadığı fikir ayrılığı yüzünden ve Feyenoord ile anlaşmasından dolayı SBV Excelsior'den ayrıldı. Takımdaki sakatlık problemlerinden dolayı hızla A takıma yükseldi, ve ilk maçına 17 yaşındayken çıktı. 2001–02 sezonu sonunda KNVB En İyi Genç Yetenek Ödülüne layık görüldü.

Bir sonraki sezonun başlangıcında Feyenoord ile 3,5 yıllık profesyonel kontrata imza attı. 6 Şubat 2003'te KNVB Kupası'nda AGOVV Apeldoorn takımını 6–1 yendikleri maçta 5 gol attı. Teknik direktör Bert van Marwijk ile uyuşmazlığından dolayı paf takımına gönderildi.

Van Marwijk yaptığı bir röportajında sinirli bir şekilde: "Davranışları, kendisinin takımda daha fazla kalmasını imkansız kılıyor. Yani kendisi paf takımında oynayacak" dedi. Feyenoord ve Ajax arasında oynanan bir paf maçında, Robin van Persie, holiganlar tarafından saldırıya uğrayan birkaç futbolcudan biriydi.

Robin van Persie, van Marwijk ile arasının bozuk olmasından dolayı 2003–04 sezonunun büyük bir bölümünü kulübede geçirdi. 28 maça çıktı. Önceki sezon attığı gol sayısından 2 gol daha az attı. Feyenoord sezon sonunda Van Persie'yi satış listesine koydu.

Ocak ayı transfer sezonu sırasında, Eredivisie ve Arsenal kulüpleri kendisiyle görüşmeye başladılar. Arsenal, artık yaşlanmış olan tecrübeli futbolcu Dennis Bergkamp'ın yerini doldurmak için uzun vadede bir futbolcu arıyordu. 5 ay sonra anlaşma sağlandı. Feyenoord'un 5 milyon ingiliz sterlini isteğine rağmen, van Persie Arsenal'e 2,75 milyon £ transfer oldu.

Arsenal

17 Mayıs 2004'te Arsenal, van Persie ile 4 senelik anlaşma yaptı. Teknik direktör Arsène Wenger, yıldız oyuncu Thierry Henry'de başardığı gibi, van Persie'yi de sol açık mevkiinden santrafor mevkiinde oynatmayı planlıyordu. Yaptığı bir açıklamada: "Van Persie ortasahanın solunda, forvetlerin arkasında yaratıcı bir oyuncu olarak ya da forvet olarak oynayabilir" dedi.

Arsenal ocak ayında forvetlerine ispanyol forvet José Antonio Reyes'i alarak takviye yaptı, böylece bu ikiliyi forma savaşı için başbaşa bırakmış oldu. Van Persie artık Arsenal ile maçlara çıkıyordu. İlk maçını 8 Ağustos 2004'te Community Shield kupası maçında Manchester United'a karşı yaptı. Oyuna yedek olarak girdi ve o maçta Arsenal, Manchester United'ı 3-1 yenerek kupayı kazandı.

Van Persie, 2004–05 sezonunun ilk zamanlarının büyük bir bölümünü kulübede geçirdi. 27 Ekim'de İngiltere Lig Kupası'nda Manchester City'yi 2-1 yendikleri karşılaşmada Arsenal'in ilk golünü kaydetti. 26 Şubat'ta Southampton ile 1–1 berabere kaldıkları maçta sol bek Graeme Le Saux'ın üzerine hamle yaptığı için Arsenal formasıyla ilk defa oyundan atılmış oldu.

Van Persie, Arsenal'in FA Kupasındaki rakibi Sheffield United maçı ile başlayarak, birkaç maç boyunca sürekli yedek kulübesindeydi. Henry'nin sakatlanmasıyla tekrar sahalara dönmüş oldu ve FA Kupası yarı final maçında Blackburn Rovers'a karşı 2 gol attı. Van Persie sezonun kalan kısmını çeşitli sakatlıklarla geçirdi ve o sezon çıktığı toplam 41 maçta 10 gol kaydetti.

Van Persie, 8 maçta 8 gol attıktan sonra Kasım 2005'te ayın oyuncusu ödülüne layık görüldü ve sözleşmesi 2011 yılına kadar 5 sene uzatıldı. Fakat kontrat yaptıktan 2 gün sonra Cardiff'e karşı oynadıkları bir FA Kupası maçında rakibi van Persie'nin ayağına bastı ve ayak parmağı sakatlandı.

Sonraki 3 maçta acısını azaltmak için ayakkabısının içinde özel bir delik açıldı ve bu sayede oynadı. Sonunda 1 Şubat'ta West Ham United maçında dinlendirildi. 2006 Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'in Barcelona'ya 2-1 kaybettiği maçta yedekler arasındaydı fakat oyuna dahil olmadı.

2006–07 sezonunun başında Charlton Athletic'e şık bir gol attı ve Arsene Wenger bu gole "hayatının golü" dedi. Sonrasında bu gol BBC tarafından Eylül ayının en güzel golü seçildi ve 2006 yılının Rotterdam'lı sporcusu seçildi. Fakat 21 Ocak'ta, Manchester United maçının sonlarında attığı beraberlik golünü kutlarken sağ ayak tarağından sakatlandı ve sezonu erken tamamlamış oldu. Sezonu 13 golle tamamladı.

2007-08 sezonu öncesi Henry'nin Barcelona'ya gitmesiyle birlikte, van Persie'nin asıl golcü olacağı zannediliyordu. 10 lig maçında 7 gol attı. Sonrasında uluslararası bir maçta dizinden sakatlandı ve 2 ay sahalardan uzak kaldı. 12 Aralık'ta Arsenal'in Şampiyonlar Ligi gruplarında Steaua Bükreş'i yendikleri karşılaşmada sahalara geri döndü.

Van Persie 2008-09 sezonunu 31 Ağustos'ta Arsenal'in Newcastle United'ı 3–0 yendiği maç ile açtı. 29 Ekim'de Tottenham Hotspur ile 4–4 berabere kaldıkları karşılaşmada Arsenal forması ile ellinci golüne ulaştı. 1 Kasım'da Stoke City'ye 2-1 kaybettikleri maçta kaleci Thomas Sørensen'e omuz atarak düşürdüğü için sezonun ilk kırmızı kartını gördü.

Sorensen daha sonra van Persie'nin reaksiyon göstermesi için onu provake edip sataştığını kabul etti. 30 Kasım 2008'de deplasmanda Chelsea ile karşılaştıkları lig maçının ikinci yarısında 2 gol attı ve takımının yenik durumda bulunduğu maçtan 2-1 galip ayrılmasını sağladı. 21 Aralık'ta Liverpool'a attığı gol BBC tarafından ayın golü seçildi.

Takım kaptanı Cesc Fàbregas'ın sakatlanmasıyla birlikte, van Persie 3 Ocak 2009'da ilk defa takım kaptanı oldu. O gün oynanan FA Kupası Plymouth Argyle takımını 3-1 yendiler ve Van Persie Arsenal'in birinci ve üçüncü golünü kaydetti Robin van Persie, Ocak 2009'da attığı ve attırdığı goller sayesinde ayın futbolcusu seçildi.

Van Persie 24 Şubat 2009'da, Şampiyonlar Ligi ikinci tur maçında AS Roma'ya kritik bir penaltı kullandı ve Arsenal bu maçı 1-0 kazandı.

Van Persie 2008-09 sezonunda ligde 11 gol attı ve 11 asist ile en çok asist yapan futbolcu oldu. Şampiyonlar Ligi'nde 5 gol kaydetti ve gol krallığı sıralamasında 4. sırada yer aldı. Tüm müsabakalarda toplamda 20 gol kaydetti.

Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalmasıyla 2009 yılında takımı Arsenal ile sözleşmesini yeniden uzatmak için görüştü. Van Persie onunda Haziran ayında kulüpten yeni ve uzun süreli bir mukavele imzaladığı duyuruldu. "Kalbim Arsenal ile ve kendimi başka bir takımın formasıyla görmeyi hayal bile edemiyorum" sözleriyle Arsenal'i ne kadar çok sevdiğini gösterdi.

Arsene Wenger Van Persie'yi 2009–10 sezonunda 4-3-3 sisteminde kullanmak istedi ve o takımının Andrey Arşavin ile birlikte sezonda en önemli forveti oldu. Hollandalı futbolcu sezonun ilk maçında 2 asistle başladı ve 15 Ağustos, 2009 tarihinde Everton FC'yi bu maçta 6-1 gibi tarihi bir skorla mağlup ettiler.

Sezondaki ilk lig golünü ise 12 Eylül tarihinde Manchester City FC'ye 4-2 kaybettikleri maçta attı. 26 Eylül tarihinde oynanan deplasmandaki Fulham FC lig maçında attığı kritik gollen takımına maçı 1-0 kazandırıp 3 puanı getiren isim olmuştur.

2010-11 sezonu başlamadan önce Van Persie yeni sezonda Hollandalı ve eski Arsenallı futbol efsanesi Dennis Bergkamp'ın giymiş olduğu forma olan 10 numaralı formayı giyiceğini açıklamıştır ve bunun ardından bu benim için büyük bir onur diye konuşarak Bergkamp'a duyduğu saygıyı dile getirmiştir. Hollandalı yıldız bu sezonda ligde'ki ilk maçına 28 Ağustos, 2010 tarihinde Liverpool FC ile 1-1 berabere kaldıkları maçta çıkmış ve bu maçta onun Arsenal FC forması ile çıktığı kariyerindeki 200. maçı olmuştur. Fakat o bu maçta rakibinin ayağına basması sonucu bileğinden talihsiz bir şekilde sakatlanarak yeni sezona sakatlıkla giriş yapmıştır.

Van persie 7 Kasım tarihinde oynanılan ve takımının deplasmanda 1-0 kaybettiği Newcastle United FC maçında yedek olarak sahalara geri döndü.Sezondaki ilk lig golünü biraz geç atsa da 1 Ocak, 2011 tarihinde Birmingham City'i 3-0 yendikleri maçta attı.

Van Persie 10 Nisan, 2011 tarihinde ligde oynanılan Blackpool FC karşılaşmasında attığı kritik golle takımının maçtan 3-1 galip ayrılmasını ve takımının maçtan şampiyonluk yarışında kazanılan çok önemli bir 3 puanla ayrılmasını sağlamış, ayrıca ortaya koyduğu eforla büyük bir övgü almıştır. Van Persie sezon bittiğinde ligde toplam 25 maçta yer alırken 18 gol atma başarısı gösterdi ve kişisel kariyer rekorunu elde etti.

Bu performansı ile gol krallığında ise Dimitar Berbatov ve Carlos Tevez'in ardından 3. oldu. Van Persie Arsenal FC kulübünün resmi sitesinde yılın en iyi ikinci Arsenallı oyuncusu seçildi. Ayrıca onun UEFA Şampiyonlar Ligi 2. turunda FC Barcelona'e karşı dar açıdan attığı mükemmel gol Şampiyonlar Ligi'nde yılın golü seçilmiştir.

Van Persie Arsenal takımının 2010-11 sezonunda 2. kaptanlığını yapmış, Cesc Fabregas'ın bu sezon FC Barcelona'ye transfer olmasıyla sezon başlamadan önce 1. kaptanlığa yükseldi. Hollandalı yıldız 24 Ağustos, 2011 günü oynanılan UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme play-off turu rövanş maçında Udinese Calcio'ya karşı attığı kritik golle takımının maçı deplasmanda 2-1 kazanıp turnuvada gruplara kalmasını sağlamıştır ve bu onun 2011-12 sezonunda attığı ilk resmi gol olmuştur.

Sezonda ilk Premier League maçına 13 Ağustos tarihinde oynanan deplasmanda 0-0 beraber kaldıkları Newcastle United maçında çıkmış ve ligdeki ilk golünü ise 28 Ağustos'ta deplasmanda 8-2 skorla ağır bir yenilgi aldıkları ünlü ingiliz derbisi Manchester United maçında attı. Van Persie 24 Eylül tarihinde ligde oynanan Bolton Wanderers FC maçında 2 gol birden atma başarısı gösterdi ve takımının maçı 3-0 kazanıp 3 puanı almasında büyük katkı sağladı

Ayrıca Hollandalı yıldız Bolton maçında attığı gollerle Arsenal FC kariyerindeki 100. golünü atmış oldu ve o kulüp tarihinde bu rekora ulaşan 17. oyuncu olmayı başararak tarihe geçti.Şampiyonlar Ligi'nde de çıktığı 8 maçta 5 gol attı. Toplamda sezonda 48 maçta forma giyerek 37 gol atarak harika bir sezonu kapatmıştır ve Arsenal kariyerindeki attığı toplam 132 gollen kulüp tarihinin 8. en golcü oyuncusu olmuştur. Hollandalı yıldız geçirdiği bu harika sezonun ardından performansıyla İngiltere'de Yılın Futbolcusu ödülünü kazanmıştır

Fenerbahçe Spor Kulübü

9 Temmuz 2015 tarihinde van Persie ile görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. 14 Temmuz tarihinde Şükrü Saracoğlu Stadı'nda düzenlenen imza töreni ile yaklaşık 15 bin taraftarın önünde resmi sözleşmeyi imzaladı.

2015-16 Sezonu

Hollandalı futbolcu, Fenerbahçe formasıyla ilk maçına 28 Temmuz 2015 tarihinde Şükrü Saracoğlu Stadında oynanan Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Shakhtar Donetsk karşısında oyuna 68.dakikada Moussa Sow'un yerine dâhil olarak çıktı. Robin van Persie Fenerbahçe adına ilk golünü UEFA Avrupa Ligi'nde Atromitos-Fenerbahçe maçının 89. dakikasında atmıştır.

Hollandalı golcü Fenerbahçe forması ile ilk lig maçına 14 Ağustos 2015'de oynanan Eskişehirspor maçı ile çıktı ve 28 dakika süre aldı. Süper Lig'in ikinci haftasında ise sahaya ilk 11 kadrosunda çıktı ve 18.dakikada Nani'nin ortasında topu ağlarla buluşturarak Fenerbahçe formasıyla ligde ki ilk golünü attı.2015 - 2016 sezonunun altıncı haftasında İstanbul derbisi için lider Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

2016-17 Sezonu Robin van Persie sezon sonunda takımda kalmış, tartışma yaşadığı teknik adam Vítor Pereira ile Fenerbahçe'nin yolları ayrılmıştır. Van Persie, ligin ilk haftalarında ilk 11 de fazla yer bulamamış ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle takımıyla antrenmanlara tam olarak çıkamamıştır. İlk kez ligin 6. haftasında Osmanlıspor maçında 18 kişilik kadroya girdi ve 46. dakikada Ozan Tufan'ın yerine oyuna girerek 55. dakikada Volkan Şen'in pasında topu ağlarla buluşturup 1-0 geride olan maçta skoru 1-1 yapıp takımına 1 puanı getirdi.

30 Ekim 2016 tarihinde Karabükspor'a karşı oynanan maçta ilk 11 de yer buldu ve 2 gol 1 asistlik performans gösterdi. Van Persie 6 Kasım 2016 tarihinde 3-1 biten Akhisar Belediyespor deplasmanında 26. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. 38. dakikada Akhisar Belediyespor'lu futbolcu Serdar Kesimal ile girdiği ikili mücadelede göz kapağının yırtılmasıyla yerde kaldı. Sedye ile saha dışına götürülerek Manisa Devlet Hastanesi'nde tedavisi uygulandı. 30 Kasım 2016 tarihinde oynanan Galatasaray derbisinde 45 ve 78. dakikada attığı 2 golle takımının maçı 2-0 kazanmasında büyük bir rol oynadı.

Uluslararası Kariyeri

Van Persie Hollanda formasını ilk defa 4 Haziran 2005'te 2006 Dünya Kupası elemelerinde Romanya'yı 2-0 yendikleri maçta giydi. Bu maçtan 4 gün sonra Finlandiya'yı 4-0 yendikleri maçta ikinci maçında ilk golünü attı.

2006 Dünya Kupası

Düzenli olarak Arsenal'de ilk 11'de oynamamasına rağmen, van Persie 2006 Dünya Kupası finallerinde Marco van Basten'in listesindeydi. Hollanda'nın 4 maçında da oynadı ve tek golünü gruplarda Fildişi Sahilleri'ne serbest vuruştan attı. İlk onaltıya kaldılar ve sonra elendiler.

Euro 2008

Van Persie 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri'nde 4 gol kaydetti. Teknik direktör van Basten turnuvada 4-2-3-1 düzenine geçtikten sonra, tek forvet olan Ruud van Nistelrooy'un arkasında kanatta oynadı. 13 Haziran'da, C Grubu'nda 2006 Dünya Kupası finalisti Fransa'yı 4-1 yendikleri karşılaşmada 55. dakikada oyuna dahil oldu ve 1 gol kaydetti. Sonraki maçta Romanya'ya da 1 gol attı. Çeyrek finalde Rusya'ya elendikleri için turnuva'yı 2 golle tamamladı.

Başarıları

Feyenoord

* UEFA Kupası: 2002 UEFA Kupası Finali

Arsenal

* FA Kupası: 2005 FA Kupası Finali

* FA Community Shield: 2004

* Şampiyonlar Ligi: 2006 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali

Kişisel

* KNVB En İyi Genç Yetenek Ödülü: 2000–01

* Hollanda Yılın Futbol Yeteneği Ödülü: 2001–02

* FA Premier Lig Ayın Oyuncusu: Kasım 2005

* Yılın Rotterdam'lı Sporcusu: 2006

* Ayın Golü: BBC Ayın Golü: Eylül 2006, Kasım 2008

* UEFA Euro 2008 Bronz Ayakkabı Ödülü