Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Robert Kiyosaki hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Robert Kiyosaki'nin kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Robert Kiyosaki kimdir? Kaç yaşında, nereli? Robert Kiyosaki hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Robert Kiyosaki hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Robert Kiyosaki'nin hayatını araştırıyor. Peki, Robert Kiyosaki kimdir? Kaç yaşında, nereli? Robert Kiyosaki hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

ROBERT KİYOSAKİ KİMDİR?

Robert Toru Kiyosaki (d. 8 Nisan 1947) Amerikalı bir iş adamı ve yazardır. Kiyosaki, Rich Global LLC'nin ve kitaplar ve videolar aracılığıyla insanlara kişisel finans ve iş eğitimi sağlayan özel bir finansal eğitim şirketi olan Rich Dad Company'nin kurucusudur. Şirketin ana geliri, bağımsız kişiler tarafından Kiyosaki'nin marka adını kullanarak bir ücret karşılığında gerçekleştirilen Zengin Baba seminerlerinin franchise sahiplerinden gelmektedir. Ayrıca yetişkinleri ve çocukları iş ve finansal kavramlar hakkında eğitmek için Cashflow panosu ve yazılım oyunlarının yaratıcısıdır.

Kiyosaki, 51 dile çevrilmiş ve dünya çapında 41 milyondan fazla satmış, uluslararası kendi yayınladığı kişisel finans Zengin Baba Yoksul Baba kitap serisi de dahil olmak üzere 26'dan fazla kitabın yazarıdır. "Hızlıca zengin ol" felsefesi olarak algılanan tartışmalı yasallık uygulamalarını savunduğu için eleştiriliyor. Kiyosaki, seminerlerine katılan kişiler tarafından açılan bir toplu dava konusu ve CBC Canada ve WTAE USA tarafından iki araştırma belgeseline konu oldu. Kiyosaki'nin şirketi Rich Global LLC, 2012'de iflas başvurusunda bulundu.

İş kariyeri

1974'te Kiyosaki, hayatını değiştirdiğini söylediği Erhard EST seminerlerine katıldı.

1977'de "Rippers" adında bir şirket kurdu. Şirket sonunda iflas etti.

Kiyosaki, Haziran 1978'e kadar Xerox'ta satış görevlisi olarak çalıştı.

Kiyosaki daha sonra heavy metal rock grupları için tişörtler, şapkalar, cüzdanlar ve çantalar üreten bir perakende işine başladı. Şirket 1980 yılında iflas etti.

Robert Kiyosaki

1985'te Kiyosaki, girişimcilik, yatırım ve sosyal sorumluluk öğreten bir işletme eğitimi şirketi olan Excellerated Learning Institute'u kurdu. 1994 yılında Kiyosaki eğitim şirketini sattı.

1992'de Kiyosaki'nin ilk kitabı Zengin ve Mutlu Olmak İstiyorsan Okula Gitme isimli kitabıdır. Kitabında, ebeveynleri çocuklarını üniversiteye göndermemeleri ve bunun yerine emlak işine girmeleri için teşvik etti.

1997'de Kiyosaki, Rich Dad ve Cashflow markalarının sahibi ve işletmecisi olan bir işletme ve finansal eğitim şirketi olan Cashflow Technologies, Inc.'i kurdu.

Özel hayatı

Kiyosaki, 2016 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri'nde Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ı destekledi. Kiyosaki ayrıca Başkan Trump ile birlikte iki kitap yazdı.