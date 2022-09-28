Tiyatro yönetmeni Robert Wilson'ın sanat çalışması için ünlü isimler poz verdi. Robert Downey'in verdiği pozların ortaya çıkmasının ardından Robert Downey Jr öldü mü? sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Robert Downey Jr öldü mü? Robert Downey Jr ne oldu? İşte detaylar...

Dünyaca ünlü oyuncu Robert Downey Jr, tiyatro yönetmeni Robert Wilson'ın zamanın kurallarıyla oynadığı video portre çalışması için kamera karşısına geçti. Brad Pitt, Lady Gaga gibi ünlü isimlerin yer aldığı çalışma "Hareketli Portreler" adıyla sergilendi. Robert Downey'in verdiği pozun sosyal medyada paylaşılmasının ardından "Robert Downey Jr öldü mü?" sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Robert Downey Jr öldü mü? Robert Downey Jr ne oldu? Detaylar haberimizde...

ROBERT DOWNEY JR ÖLDÜ MÜ?

Ünlü oyuncu Robert Downey Jr, tiyatro yönetmeni Robert Wilson'un sanat çalışması için cesede dönüştürüldü. Downey'in sanat çalışması için cesede dönüştürüldüğü fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

ROBERT DOWNEY JR NE OLDU?

Robert Downey Jr, tiyatro yönetmeni Robert Wilson'ın zamanın kurallarıyla oynadığı video portre çalışması için kamera karşısına geçti. Downey, fotoğraf çalışması için anatomik resme atıfta bulunularak cesede dönüştürüldü.