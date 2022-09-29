Slasher, American Gods ve Heartland gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Robert Cormier 33 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun ölüm haberinin ardından neden öldüğü araştırılmaya başlandı. Peki, Robert Cormier neden öldü? Robert Cormier hastalığı neydi? Detaylar haberimizde...

ROBERT CORMİER NEDEN ÖLDÜ?

Robert Cormier 33 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun kız kardeşi, Cormier'in düşme sonucu yaralandığını ve Ontario'daki bir hastanede öldüğünü doğruladı.