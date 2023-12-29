Robert Bobroczky kimdir? Kaç yaşında, nereli? Bobroczky basketbolu bıraktı mı?

Robert Bobroczky kimdir? Robert Bobroczky, kariyerini henüz yolun başındayken noktalamak zorunda kaldı. Peki, Robert Bobroczky basketbolu neden bıraktı? İşte detaylar...

ROBERT BOBROCZKY KİMDİR?

Robert Bobroczky, 17 Temmuz 2000'de doğmuş bir eski Rumen kolej basketbol oyuncusudur. 2.31 metrelik olağanüstü boyuyla dikkat çekmiştir. 2016 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındıktan sonra Geneva, Ohio'da liseye devam etti ve 2021-2022 sezonuna kadar Rochester Hills, Michigan'daki Rochester Üniversitesi'nde okudu ve oynadı.

ROBERT BOBROCZKY BASKETBOLU BIRAKTI MI?

İtalyan ekibi Stella Azzurra'da forma giyen 2 metre 31 cm'lik genç, gerekli kas kütlesine ulaşamayınca basketbol kariyerine son vermek zorunda kaldı.

ROBERT BOBROCZKY BASKETBOLU NEDEN BIRAKTI?

Aşırı zayıflık ve kas gelişimindeki yetersizlik nedeniyle sık sık sakatlıklar yaşayan Robert, gerekli kas kitlesine ulaşamayınca 20 yaşında basketbol kariyerini bitirdi. Henüz çocuk yaştayken büyük umutlar vaat eden gencin hikayesinin bu şekilde sonlanması sevenlerini üzdü.