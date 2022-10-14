Harry Potter film serisinde "Rubeus Hagrid' rolüne can veren Robbie Coltarne hayata gözlerini yumdu. Robbie Coltorne'nin vefat haberi serinin ve oyuncunun hayranlarını üzdü. Ünlü oyuncu Coltarne'dan gelen vefat haberi ile oyuncunun ölüm sebebi merak edildi. Peki, Robbie Coltrane öldü mü, neden öldü? Robbie Coltrane ölüm sebebi ne? Robbie Coltrane hastalığı neydi? İşte detaylar...

Dünyaca ünlü kitaptan uyarlama film serisi Harry Potter'da "Rubeus Hagrid" karakterini canlandıran Robbie Coltorne 72 yaşında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz 2 yılda sağlık sorunları yaşayan Robbie Coltarne,vefat haberi serinin ve oyuncunun hayranlarını üzdü. Ünlü oyuncunun vefat haberinin ardından ölüm sebebi araştırılmaya başlandı. Robbie Coltorne'ın ölüm sebebi merak konusu oldu. Peki, Robbie Coltrane öldü mü, neden öldü? Robbie Coltrane ölüm sebebi ne? Robbie Coltrane hastalığı neydi? Detaylar haberimizde...

HARRY POTTER'IN HAGİRD'İ ROBBİE COLTRANE KİMDİR?

İskoç aktör Robbie Coltrane, 1950 yılında İngiltere'de doğdu. Ünlü oyuncu Robbie Coltrane, Harry Potter ve Ateş Kadehi, Harry Potter ve Azkaban Tutsağı, Harry Potter ve Felsefe Taşı, Harry Potter ve Sırlar Odası, Van Helsing gibi yapımlarda rol aldı. Geçtiğimiz 2 yılda sağlık sorunları yaşayan Robbie Coltarne, 72 yaşında yaşamını yitirdi.

ROBBİE COLTRANE ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Harry Potter film serisinde "Rubeus Hagrid' rolüne can veren Robbie Coltarne hayata gözlerini yumdu. Geçtiğimiz 2 yılda sağlık sorunları yaşayan Robbie Coltarne, 72 yaşında yaşamını yitirdi. Oyuncunun ölüm sebebine dair henüz bir bilgi bulunmuyor.